3 साल पहले मिली स्वीकृति, सरकार बदलते ही ठंडे बस्ते में गया कन्या छात्रावास, छात्राओं की उम्मीदें टूटीं

कॉलेज प्रबंधन शासन को पत्र लिख चुका है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। 2023 में जब स्वीकृति मिली थी, उम्मीद जगी थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद उम्मीद धरी की धरी रह गई। माता कर्मा कन्या कॉलेज के प्राचार्य एस कुमार ने बताया कि शासन को पत्र लिखा है। जमीन का चिह्नांकन भी किया गया है। हॉस्टल बनना प्रस्तावित है। पीडब्ल्यू विभाग से भी चर्चा की गई है। शेड के लिए भी पत्र लिखा गया है।