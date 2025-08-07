आकाशीय बिजली गिरने से पति-पत्नी की मौत, लोग बोले – आवाज ऐसी कि लगा जैसे बम फटा हो! मंजर देख कांप गई रूह

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 3.30 बजे मौसम ने करवट ली। आसमान में घने बादल छा गए और गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। राधेश्याम और रत्ना अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी आकाशीय बिजली नीम के एक पेड़ के पास गिरी, जहां वे दोनों मौजूद थे। बिजली की तीव्रता इतनी भीषण थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पास में मौजूद कुछ ग्रामीण बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे शरण लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हादसे ने सभी को स्तब्ध कर दिया।