Chhattisgarh Crime: रात में खाना नहीं देने पर भड़का पति, टांगी से वार कर पत्नी की कर दी हत्या

बसना थाना क्षेत्र के भंवरपुर चौकी अंतर्गत ग्राम झालउड़ेला में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह त्रिकोणीय प्रेम संबंध सामने आई है। पुलिस के अनुसार 1 जून 2026 को सूचना मिली थी कि ग्राम झालउड़ेला निवासी मोंगरे भोई (30) का शव गांव के रविशंकर पटेल की बाड़ी में बोर के पास संदिग्ध अवस्था में पड़ा है। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम की जांच में मृतक के सिर पर गंभीर चोट, गले में चादर का टुकड़ा लिपटा होना तथा शरीर पर संघर्ष के निशान मिले।