सोनम, मुस्कान के बाद छत्तीसगढ़ में लवली ने खेली खून की होली! प्रेमी, पिता और भाइयों संग मिलकर पति की हत्या, 1 साल बाद खुला राज

कोतवाली थाना से मिली जानकारी के अनुसार 29 सितंबर 2024 को घोड़ारी स्थित पुराना पुल के पास तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। युवक के सिर पर किसी ठोस वस्तु से वार किया गया था। शिनाख्त न होने से पुलिस के सामने यह पहेली बनी रही। वहीं परिजनों ने तीन महीने बाद यानी 5 जनवरी 2025 को रायपुर के खम्हारडीह थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। शव का हुलिया आकाश से मेल खाता पाया गया। रायपुर पुलिस से समन्वय के बाद जांच तेज हुई और पूरा मामला सामने आया।