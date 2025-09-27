सोनम, मुस्कान के बाद छत्तीसगढ़ में लवली ने खेली खून की होली! प्रेमी, पिता और भाइयों संग मिलकर पति की हत्या, 1 साल बाद खुला राज

Mahasamund Murder Case: उत्तरप्रदेश के मेरठ में सामने आए मुस्कान नीला ड्रम कांड, और मध्यप्रदेश के इंदौर की सोनम रघुवंशी केस के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इनसे मिलता-जुलता जघन्य हत्याकांड सामने आया है। महासमुंद जिले में एक साल पहले हुआ ब्लाइंड मर्डर का रहस्य खुल गया, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी, पिता और भाइयों के साथ मिलकर पति आकाश सिंह की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में शुक्रवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
कोतवाली थाना से मिली जानकारी के अनुसार 29 सितंबर 2024 को घोड़ारी स्थित पुराना पुल के पास तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। युवक के सिर पर किसी ठोस वस्तु से वार किया गया था। शिनाख्त न होने से पुलिस के सामने यह पहेली बनी रही। वहीं परिजनों ने तीन महीने बाद यानी 5 जनवरी 2025 को रायपुर के खम्हारडीह थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। शव का हुलिया आकाश से मेल खाता पाया गया। रायपुर पुलिस से समन्वय के बाद जांच तेज हुई और पूरा मामला सामने आया।
जांच में पता चला कि आकाश का संबंध लवली सिंह से था, जबकि लवली पहले से ही अभिनव सिंह के साथ पांच साल से लिव इन रिलेशनशिप में थी। आकाश और अभिनव दोस्त थे, लेकिन आकाश और लवली की नजदीकियां बढ़ीं और अगस्त 2024 में दोनों ने भागकर शादी कर ली। लवली के परिजन और अभिनव भी इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि अभिनव लवली और उसके परिवार का खर्च उठाता था।
25 सितंबर 2024 को लवली के पिता ने आकाश और लवली को अभिनव के घर बुलाया। वहां पर विवाद हुआ और अभिनव, लवली के पिता अभिलाख, और भाई गौरव व वीरू ने आकाश को पीट-पीटकर मार डाला। हत्या के बाद शव को स्कूटी पर लादकर घोड़ारी तालाब में फेंक दिया गया। इस मामले में महासमुंद पुलिस ने लवली सिंह, अभिनव सिंह, अभिलाख सिंह, गौरव और वीरू को गिरफ्तार कर लिया है।
हत्या के बाद UP चली गई कातिल
हत्या के बाद शक न हो, इसके लिए लवली ने बेहद चालाकी दिखाई। वह आकाश का सामान समेटकर पिता और भाइयों के साथ यूपी के जालौन चली गई। वहीं सोशल मीडिया पर आकाश के साथ पुरानी तस्वीरें डालती रही, ताकि सबको लगे कि पति-पत्नी साथ हैं। एक साल तक यह राज दबा रहा, लेकिन पुलिस की गहन जांच ने आखिरकार इस जघन्य साजिश का पर्दाफाश कर दिया और सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।