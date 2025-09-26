शराब बना विवाद की जड़: डेढ़ साल के बच्चे और पत्नी के समझाने के बाद भी नहीं माना पति, परिवार के 5 लोगों ने मिलकर कर दी हत्या

भंवरपुर पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम सरकंडा में विगत 23 सितंबर को दिलीप चौहान पिता गंगा चौहान (40) जो कि बिहार का रहने वाला था। सरकंडा में पहले से शादीशुदा महिला से शादी कर उसी के साथ रहता था। विगत 23 सितंबर को मृतक शराब पीकर अपने परिवार के लोगों को झगड़ा कर मारपीट करने लगा। उसके डेढ़ साल और बच्चों ने शराब पीकर गाली-गलौज करने से दिलीप को मना किए। लेकिन वह नहीं माना। सभी लोग गांव की गली से उसे उठाकर घर अंदर ले गए। प्लास्टिक मटमैला कलर की रस्सी से गला में लपेटकर पांच लोगों ने रस्सी से गला घोट कर उसकी हत्या कर दी।