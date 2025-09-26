शराब बना विवाद की जड़: डेढ़ साल के बच्चे और पत्नी के समझाने के बाद भी नहीं माना पति, परिवार के 5 लोगों ने मिलकर कर दी हत्या

CG Murder News: शराब के कारण एक और परिवार उजड़ गया। शराब पीकर गाली-गलौज करने से मना करने के बाद भी गाली देने पर एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शराब को लेकर परिवार में विवाद रहता था। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
भंवरपुर पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम सरकंडा में विगत 23 सितंबर को दिलीप चौहान पिता गंगा चौहान (40) जो कि बिहार का रहने वाला था। सरकंडा में पहले से शादीशुदा महिला से शादी कर उसी के साथ रहता था। विगत 23 सितंबर को मृतक शराब पीकर अपने परिवार के लोगों को झगड़ा कर मारपीट करने लगा। उसके डेढ़ साल और बच्चों ने शराब पीकर गाली-गलौज करने से दिलीप को मना किए। लेकिन वह नहीं माना। सभी लोग गांव की गली से उसे उठाकर घर अंदर ले गए। प्लास्टिक मटमैला कलर की रस्सी से गला में लपेटकर पांच लोगों ने रस्सी से गला घोट कर उसकी हत्या कर दी।
रात में ही दिलीप की मौत हो गई थी। लेकिन परिवार के लोगों ने उसे दूसरे को बताना मुनासिब नहीं समझा। 24 सितंबर को भंवरपुर पुलिस चौकी जाकर घटना की जानकारी दी गई। भंवरपुर चौकी पुलिस हत्या में शामिल सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
हत्या के मुख्य आरोपी साधना चौहान पिता हरि चौहान (18), सरविंद सागर पिता शत्रुघ्न सागर ग्राम जमडी (20) और भगवतीन चौहान पति स्वर्गीय गोविंद चौहान (39) ग्राम सरकंडा के साथ ही दो अपचारी बालक हत्या में शामिल थे। सभी पांच आरोपियों को भंवरपुर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों की सूचना पर हत्या का पर्दाफाश हुआ और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।
ग्राम सरकंडा के धनसाय चौहान की 6 बेटी हैं। जो बसना क्षेत्र के विभिन्न गांव में शादी होकर गई हैं। मृतक दिलीप चौहान पिता गंगा चौहान ने इसी परिवार की एक लड़की से शादी की थी। जो पहले हरी चौहान की पत्नी थी। तीन माह सरकंडा में रहते थे। 9 माह बिहार के ईंट भट्टा में काम करते थे। वहीं सुनीति चौहान की मुलाकात दिलीप से हुई थी। दोनों में शादी हो गई। सुनीति चौहान और उसकी बहन के पांचों पति व बच्चे बिहार में एक साथ रहते थे। 15 साल से सरकंडा में तीन माह रहते हैं। फिर बिहार चले जाते हैं।