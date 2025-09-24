Double murder case: एसयूवी से कुचलकर पिता-पुत्र की हत्या करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, एसपी ने टीआई को दी ये सजा

सूरजपुर/रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजगनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिवरागुड़ी में 22 सितंबर की देर रात मूंगफली खाने के विवाद में पिता व उसके दो पुत्रों को बोलेरो से कुचल (Double murder case) दिया गया था। घटना में पिता व उसके बड़े पुत्र की मौत हो गई, जबकि छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रकरण में घोर लापरवाही बरतने वाले रामानुजनगर थाना प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र साहू को एसएसपी प्रशांत ठाकुर ने लाइन अटैच कर दिया है।
रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम तिवरागुड़ी में खेत से मंूगफली खाने के विवाद को लेकर सोमवार की शाम नर्मदा सोनवानी ने अपने 2 पुत्रों ओम प्रकाश समेत एक अन्य के साथ मिलकर 16 वर्षीय करण रवि की रॉड से बेदम पिटाई (Double murder case) कर दी थी। यह बात जब करण के पिता त्रिवेणी को पता चली तो वह अपने बड़े बेटे राजा बाबू 21 वर्ष के साथ वहां पहुंचा और बेटे की पिटाई पर आपत्ति जताई।
इसके बाद नर्मदा सोनवानी ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर त्रिवेणी व उसके दोनों बेटों को फिर पीटा। मारपीट के बाद पीडि़त त्रिवेणी अपने दोनों पुत्रों के साथ थाने में पहुंचा और शिकायत (Double murder case) दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने नर्मदा व उसके दोनों पुत्रों को वहां बुलाया। यहां पुलिस के सामने दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ।
इस बीच नर्मदा सोनवानी के पुत्र ओम प्रकाश ने बोलेरो चढ़ाकर मार डालने की धमकी भी दी। फिर थाने से जब त्रिवेणी व उसके दोनों पुत्र बाइक से घर जाने लगे तो 2 बार उन्हें बोलेरो से टक्कर मारने (Double murder case) की कोशिश की गई, लेकिन वे किसी तरह बच निकले थे। इसकी शिकायत उन्होंने फिर थाने में की, लेकिन पुलिस की ओर से मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी।
त्रिवेणी रवि अपने बड़े पुत्र राजा बाबू व छोटे पुत्र करण के साथ बाइक से घर लौट रहा था। इसी बीच रात करीब 11 बजे ग्राम नकना चौक के पास नर्मदा सोनवानी के पुत्र ओम प्रकाश ने तेज रफ्तार बोलेरो से उन्हें कुचल (Double murder case) दिया।
इस घटना में त्रिवणी रवि व उसके बड़े पुत्र राजा बाबू की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि छोटे पुत्र करण रवि को गंभीर हालत में सूरजपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद मामले के 4 आरोपी फरार हो गए थे।
मामले (Double murder case) में गठित पुलिस टीम ने नई तकनीक की मदद से आरोपियों का पीछा कर उन्हें ओडिशा के बृजराजनगर में घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में जयप्रकाश पिता नर्मदा 28 वर्ष, नर्मदा पिता स्व. हरवंश 62 वर्ष, बाबूलाल पिता स्व. हरवंश 60 वर्ष व ओम प्रकाश पिता नर्मदा 33 वर्ष सभी निवासी ग्राम तिवरागुड़ी शामिल हैं।
कार्रवाई में नए थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा सहित एएसआई मनोज पोर्ते, प्रधान आरक्षक रामजतन सिंह, आरक्षक मितेश, राजेश नायक व गजेन्द्र पाल शामिल रहे।
एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने एक आदेश जारी कर रामानुजनगर थाना प्रभारी राजेंद्र साहू को लाइन अटैच कर दिया है। निरीक्षक अलरिक लकड़ा को रामानुजनगर थाने का प्रभारी नियुक्त किया गया है। (Double murder case) एसएसपी ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि निरीक्षक राजेंद्र साहू द्वारा अपने पदीय दायित्वों का पालन न कर घोर लापरवाही बरती गई है। निरीक्षक को समय पर यथोचित कार्यवाही करना था।