Double murder case: एसयूवी से कुचलकर पिता-पुत्र की हत्या करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, एसपी ने टीआई को दी ये सजा

सूरजपुर/रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजगनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिवरागुड़ी में 22 सितंबर की देर रात मूंगफली खाने के विवाद में पिता व उसके दो पुत्रों को बोलेरो से कुचल (Double murder case) दिया गया था। घटना में पिता व उसके बड़े पुत्र की मौत हो गई, जबकि छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रकरण में घोर लापरवाही बरतने वाले रामानुजनगर थाना प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र साहू को एसएसपी प्रशांत ठाकुर ने लाइन अटैच कर दिया है।