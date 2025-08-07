महासमुंद में खुलेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र, अब राजधानी तक नहीं लगानी पड़ेगी दौड़…

पोस्ट ऑफिस के पीछे स्थित भवन को मॉडिफाई करने का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। इसके लिए पोस्ट ऑफिस में निर्माण सामग्री रखी हुई है। लंबे समय से शहर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की मांग की जा रही थी। जिससे लोगों का पासपोर्ट महासमुंद शहर में ही बन सके। लोग पढ़ाई, नौकरी और पर्यटन जैसे विभिन्न कार्यों के लिए विदेश जा सकें। पिछले कुछ वर्षों में भवन को देखने के लिए टीम चार से पांच बार डाकघर को पहुंच चुकी है। जहां पोस्टमैनों के बैठने के लिए जगह है, वहां पर पोसपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा।