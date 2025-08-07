7 अगस्त 2025,

गुरुवार

महासमुंद

महासमुंद में खुलेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र, अब राजधानी तक नहीं लगानी पड़ेगी दौड़…

CG News: महासमुंद जिले में आकांक्षी जिला में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की घोषणा के पांच साल के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए मुख्य पोस्ट ऑफिस महासमुंद में भवन का चिह्नांकन कर लिया गया है।

महासमुंद

Shradha Jaiswal

Aug 07, 2025

महासमुंद में खुलेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र(photo-patrika)
महासमुंद में खुलेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आकांक्षी जिला में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की घोषणा के पांच साल के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए मुख्य पोस्ट ऑफिस महासमुंद में भवन का चिह्नांकन कर लिया गया है। पोस्ट ऑफिस के पीछे स्थित हॉल में कार्यालय संचालन की तैयारी चल रही है।

CG News: विदेश जाने वालों को मिलेगी राहत

पोस्ट ऑफिस के पीछे स्थित भवन को मॉडिफाई करने का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। इसके लिए पोस्ट ऑफिस में निर्माण सामग्री रखी हुई है। लंबे समय से शहर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की मांग की जा रही थी। जिससे लोगों का पासपोर्ट महासमुंद शहर में ही बन सके। लोग पढ़ाई, नौकरी और पर्यटन जैसे विभिन्न कार्यों के लिए विदेश जा सकें। पिछले कुछ वर्षों में भवन को देखने के लिए टीम चार से पांच बार डाकघर को पहुंच चुकी है। जहां पोस्टमैनों के बैठने के लिए जगह है, वहां पर पोसपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा।

A++ ग्रेड वाले विवि में वाई-फाई ठप, ऑनलाइन क्लास में उधार के डाटा से पढ़ाई कर रहे छात्र…
बिलासपुर
A++ ग्रेड वाले विवि में वाई-फाई ठप, ऑनलाइन क्लास (photo-patrika)

वहीं पोस्टमैन के लिए डाकघर के पहली मंजिल पर भवन बनाने के लिए प्रस्ताव भेजने की भी तैयारी है। जिससे पोस्टमैन ऊपर के भवन में रह सकें। नीचे स्थित हॉल में पासपोर्ट बनाने का कार्य होगा। जानकारी के अनुसासर सभी लोकसभा क्षेत्रों में पॉसपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है। पूर्व में पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी चर्चा की गई थी, लेकिन इस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई।

पोस्ट ऑफिस में ही बन रहा भवन

अब महासमुंद में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल जाने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर बीआर मरकाम ने बताया कि पासपोर्ट सेवा केंद पोस्ट ऑफिस में ही खोला जाना है। पीछे स्थित हॉल का चिह्नांकन किया गया है। हॉल को पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। महासमुंद भी बड़ी संया में लोग विदेश जाते हैं। इनमें शिक्षा, तीर्थ यात्रा, व्यापार, चिकित्सा और पारिवारिक सदस्यों से मिलने और पर्यटन स्थलों में घूमने के लिए लोग विदेश जाते हैं।

पासपोर्ट कार्यालय पहुंचने में दिव्यांगों और बुजुर्गों को दिक्कत न हो, इसके लिए ही ग्राउंड लोर को ही भवन मॉडिफाई किया जाएगा। महासमुंद मुय डाकघर में कई प्रकार की सेवाओं का लाभ मिल रहा है। गंगाजल, राखी लिफाफा आदि की बिक्री होती है। इसके अलावा आधार कार्ड भी बनाए जाते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की भी सुविधा मिल रही है। अब पासपोर्ट सेवा केंद्र की सुविधा मिलेगी।

पासपोर्ट के लिए लोगों को नहीं भटकना पड़ेगा

पोसपोर्ट बनाने के लिए लोगाें को राजधानी की दौड़ लगानी पड़ती है। महासमुंद शहर में ही पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल जाने से लोगों के राजधानी जाने का खर्च बच जाएगा। हालांकि, पासपोर्ट के लिए अब ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। दस्तावेज जमा करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लोगों को उचित मार्गदर्शन भी मिल सकेगा। लोगों के समय की भी बचत होगी।

Published on:

07 Aug 2025 03:26 pm

महासमुंद में खुलेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र, अब राजधानी तक नहीं लगानी पड़ेगी दौड़…

