महासमुंद

CG News: गांव में खुलेआम चल रहा था देह व्यापार, ग्रामीणों ने रंगेहाथ पकड़ीं 4 महिलाएं… जमकर हुआ बवाल

CG News: छत्तीसगढ़ में लाख कोशिशों और सख्ती के बावजूद देह व्यापार का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में रविवार को महासमुंद जिले के तुमगांव से एक बड़ा मामला सामने आया।

Khyati Parihar

Sep 08, 2025

देह व्यापार (IANS)

CG News: छत्तीसगढ़ में लाख कोशिशों और सख्ती के बावजूद देह व्यापार का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में रविवार को महासमुंद जिले के तुमगांव से एक बड़ा मामला सामने आया। यहां ग्रामीणों ने चार महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं देह व्यापार में संलिप्त थीं, जबकि इस दौरान पुरुष साथी मौके से फरार हो गए।

खेत में काम कर रही महिलाओं ने पकड़ा सुराग

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, घटना उस समय सामने आई जब गांव की कुछ महिलाएं खेत में काम कर रही थीं। इसी दौरान उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं अनैतिक गतिविधियों में शामिल हैं। इस पर उन्होंने तुरंत अन्य ग्रामीणों को सूचना दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और चार महिलाओं को पकड़ लिया।

देह व्यापार (IANS)

मुंबई और अन्य जिलों से आई थीं महिलाएं

ग्रामीणों के अनुसार पकड़ी गई महिलाएं अलग-अलग स्थानों की रहने वाली हैं। इनमें मुंबई, बिलासपुर, धमतरी और रायपुर की महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले काफी समय से तुमगांव में इस तरह का अनैतिक धंधा चल रहा है।

विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन भी दे चुके ग्रामीण

गांव के गजेंद्र साहू ने बताया कि यह कोई पहला मामला नहीं है। लंबे समय से तुमगांव में देह व्यापार का कारोबार फल-फूल रहा है। ग्रामीण इसको लेकर पहले भी कई बार विरोध जता चुके हैं। हाल ही में कलेक्टर को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बावजूद यह कारोबार बंद नहीं हुआ।

नगर पंचायत अध्यक्ष की पत्नी का बयान

नगर पंचायत अध्यक्ष की पत्नी राधा साहू ने कहा कि काफी समय से इस तरह की गतिविधियां गांव में हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में उनके पति को भी झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को सूचना मिली थी कि बाहर से महिलाएं गांव में आई हैं, जिसके बाद लोग वहां पहुंचे और उन्हें पकड़ लिया।

पुलिस कर रही पूछताछ

इस मामले में एएसपी प्रतिभा पांडे ने बताया कि पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उनसे यह जानने की कोशिश की जा रही है कि वे किन परिस्थितियों में यहां आईं और इनके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं। एएसपी ने कहा कि पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों में आक्रोश

गांव में हुए इस घटनाक्रम से ग्रामीणों में गुस्सा और आक्रोश दोनों है। उनका कहना है कि पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद यह अवैध कारोबार लगातार बढ़ रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि इस मामले में शामिल आरोपियों और सरगना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि गांव का माहौल खराब न हो।

Published on:

08 Sept 2025 11:53 am

Published on: 08 Sept 2025 11:53 am
Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / CG News: गांव में खुलेआम चल रहा था देह व्यापार, ग्रामीणों ने रंगेहाथ पकड़ीं 4 महिलाएं… जमकर हुआ बवाल

