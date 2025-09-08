CG News: गांव में खुलेआम चल रहा था देह व्यापार, ग्रामीणों ने रंगेहाथ पकड़ीं 4 महिलाएं… जमकर हुआ बवाल

CG News: छत्तीसगढ़ में लाख कोशिशों और सख्ती के बावजूद देह व्यापार का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में रविवार को महासमुंद जिले के तुमगांव से एक बड़ा मामला सामने आया। यहां ग्रामीणों ने चार महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं देह व्यापार में संलिप्त थीं, जबकि इस दौरान पुरुष साथी मौके से फरार हो गए।