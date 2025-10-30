छत्तीसगढ़ में BPL राशनकार्ड की छंटनी शुरू! 1.51 लाख संदिग्ध में से 6,875 कार्ड निरस्त, अब होंगे APL में शामिल(photo-patrika)
CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अपात्र होकर भी बीपीएल कोटे का राशन ले रहे हितग्राहियों की छंटनी शुरू हो गई है। सत्यापन के बाद राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। इससे राशनकार्डधारियों में खलबली मच गई है। जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन और 6 लाख से ज्यादा वार्षिक आय है, ऐसे लोगों के बीपीएल राशन कार्ड निरस्त करने की कार्यवाही शुरू हो गई है।
सत्यापन में अब तक 9100 राशनकार्डधारी अपात्र पाए गए हैं। इनमें 6875 लोगों के राशनकार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। 2223 कार्डों को निरस्त किया जाना शेष है। खाद्य विभाग ऐसे कार्डों का सत्यापन कर रहा है, जिनके मुखिया लंबे समय से अधिक संपत्ति होने के बाद भी बीपीएल कार्ड का लाभ ले रहे थे।
ऐसे कार्डधारकों का एपीएल कार्ड बनाया जाएगा। भौतिक सत्यापन के दौरान यह भी सामने आ रहा है कि कई सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है, कई लोग जिला व प्रदेश भी छोड़ चुके हैं। महासमुंद जिले में पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले एक लाख 36 हजार 955 कार्डधारक हैं।
इसमें से 180 कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। 1 लाख 36 हजार 775 का सत्यापन शेष है। जिले में 6 लाख से अधिक आय वाले 1849 लोगों के राशनकार्ड हैं। इसमें 889 कार्ड निरस्त किए गए हैं। 960 का सत्यापन शेष है। आयकर देने वाले 44 हैं। ऐसे 21 लोगों के कार्ड निरस्त किए गए हैं। 23 लोगों पर कार्रवाई होना शेष है। एमसीए के तहत 178 लोगों के राशनकार्ड का सत्यापन होना है।
अब तक 82 लोगों पर कार्रवाई की गई है। 95 लोगों के राशनकार्ड पर कार्रवाई होना शेष है। महासमुंद जिले में एक लाख 51 हजार 723 संदिग्ध राशनकार्डों की जांच किए जाने का लक्ष्य दिया गया था। अभी भी कई जगहों पर कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो पाई है। खाद्य अधिकारी अजय यादव ने बताया कि नियमानुसार सत्यापन कार्य किया जा रहा है।
महामसुंद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 3 लाख राशनकार्ड हैं। वहीं शहरों में लगभग 32 हजार 243 राशन कार्ड हैं। लगभग 2 लाख 98 हजार कार्ड बीपीएल के तहत आते हैं। लगभग 30 हजार एपीएल कार्ड हैं। सत्यापन के बाद बीपीएल से एपीएल कार्ड बनाया जाएगा। अभी भी हजारों कार्डधारियों का सत्यापन होना शेष है।
पिछले दिनों अपर कलेक्टर ने सभी पंचायतों और नगर पालिकाओं को आदेश जारी कर एनएफएस के अंतर्गत संदिग्ध राशनकार्डों का भौतिक सत्यापन कराकर विभागीय पोर्टल में 15 नवंबर तक अपलोड करने के भी निर्देश जारी किया है। भौतिक सत्यापन के बाद राशनकार्ड रद्द करने का कार्य किया जा रहा है।
जिले में 5774 राशनकार्ड में पुरुष मुखिया हैं। ऐसे राशनकार्डों की भी जांच की जा रही है। यदि इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला सदस्य हैं तो वहीं राशनकार्ड व परिवार की मुखिया होंगी। ऐसे कार्डों की भी जांच की जा रही है, जिसमें महिला सदस्य की उम्र 18 से कम होने पर ही पुरुष मुखिया होंगे।
