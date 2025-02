दुल्हन इंतजार करती रही, दूल्हा प्रेमिका को लेकर फरार, मां बेटी को लगा सदमा, अस्पताल में भर्ती

Bride kept waiting, groom ran away with girlfriend महाराजगंज में लड़की की शादी की तैयारी चल रही थी। गेस्ट हाउस में हलवाई भी लगा दिया गया था। बारात का इंतजार हो रहा था। इसी बीच एक फोन ने सब कुछ उथल-पुथल कर दिया। सदमे में लड़की और उसकी मां बेहोश हो गई। जिन्हें नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ा। ‌

महाराजगंज•Feb 24, 2025 / 07:06 pm• Narendra Awasthi

Bride kept waiting, groom ran away with girlfriend महाराजगंज में दुल्हन बारात का इंतजार करती रही, सारी तैयारियां पूरी, मंडप भी सज कर तैयार था। लेकिन ऐन वक्त पर ऐसी खबर आई कि दुल्हन के होश उड़ गए। मां बेटी को ऐसा सदमा लगा कि दोनों बेहोश हो गई। आनन-फानन उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। बताया जाता है बारात निकालने के ठीक पहले लड़का अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया। इसकी जानकारी घरवालों को बाद में हुई। मामला महाराजगंज के नौतनवा का है।