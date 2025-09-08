Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

महाराजगंज

पुलिस एनकाउंटर में गौ तस्कर घायल, घेरेबंदी पर पुलिस पर खोला फायर…जवाबी कारवाई में पैर में लगी गोली

महराजगंज जिले के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक पशु तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब वाहन चेकिंग के दौरान रोकने का इशारा किया तो उसने रविवार देर रात बसवार नहर पुलिया के पास फायरिंग शुरू कर दी।

महाराजगंज

anoop shukla

Sep 08, 2025

Up news, police encounter
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पुलिस एनकाउंटर में गौ तस्कर घायल

सोमवार की भोर में श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बसवार मोड़ पर स्थित सेमरा-चंद्रौली नहर पुल पर पुलिस और एक गो-तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की घेराबंदी देख उसने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी।पुलिसकर्मियों ने चारों ओर से उसे घेर लिया और जवाबी कारवाई में आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से एक देशी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद की।

पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी पुराना अपराधी है सलीम

गिरफ्तार आरोपी की पहचान सलीम के रूप में हुई है। वह महाराजगंज के कोतवाली थाना क्षेत्र के पकड़ी खुर्द का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी के खिलाफ पहले भी गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज था। इस घटना से जुड़ा मामला धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना श्यामदेउरवा पहले से दर्ज है।

ये भी पढ़ें

संपत्ति विवाद में पिता ने की बेटे की हत्या, प्रयागराज में वारदात से सनसनी
प्रयागराज
image

एनकाउंटर टीम में इन पुलिसकर्मियों की रही मौजूदगी

पुलिस ने घायल आरोपी को तुरंत CHC परतावल लाया जहां पुलिस हिरासत में उसका इलाज जारी है। वहीं, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम भी पहुंच कर जांच पड़ताल की। इस दौरान श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह, भिटौली थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा, स्वाट प्रभारी अखिलेश सिंह, एसओजी प्रभारी योगेश प्रताप सिंह और चौकी प्रभारी अमित सिंह अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। सीओ सदर जय प्रकाश त्रिपाठी ने सीएचसी परतावल पहुंचकर आरोपित से पूछताछ की। जिला पुलिस लगातार अपराधियों के विरुद्ध मुहिम चलाई हुई है।

ये भी पढ़ें

Flood Relief : बाढ़ पीड़ितों की सहायता को विशेष विमान से सहारनपुर पहुंच रहे सीएम योगी
सहारनपुर
UP CM

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 12:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahrajganj / पुलिस एनकाउंटर में गौ तस्कर घायल, घेरेबंदी पर पुलिस पर खोला फायर…जवाबी कारवाई में पैर में लगी गोली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.