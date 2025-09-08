पुलिस एनकाउंटर में गौ तस्कर घायल, घेरेबंदी पर पुलिस पर खोला फायर…जवाबी कारवाई में पैर में लगी गोली

सोमवार की भोर में श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बसवार मोड़ पर स्थित सेमरा-चंद्रौली नहर पुल पर पुलिस और एक गो-तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की घेराबंदी देख उसने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी।पुलिसकर्मियों ने चारों ओर से उसे घेर लिया और जवाबी कारवाई में आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से एक देशी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद की।