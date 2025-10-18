दीपावली में भारत-नेपाल सीमा पर SSB अलर्ट… भारी फोर्स के साथ SP सोमेंद्र ने किया पैदल गश्त

पुलिस अधीक्षक ने पैदल गश्त के दौरान आम जनता से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था पर वस्तुस्थिति को जाना उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या डॉयल 112 पर दें। दीपावली पर्व के दौरान सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए सभी चौकियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय थानों को भी अतिरिक्त गश्त बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके।