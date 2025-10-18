दीपावली में भारत-नेपाल सीमा पर SSB अलर्ट… भारी फोर्स के साथ SP सोमेंद्र ने किया पैदल गश्त

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, SP महराजगंज ने किया पैदल गश्त
दीपावली पर्व के मद्देनजर महराजगंज में भारत-नेपाल सीमा सोनौली पर सिक्यूरिटी कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर पर पुलिस और SSB के जवान पूरी तरह सतर्क हैं। दोनों देशों के बीच आवाजाही करने वाले लोगों की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा से सटे इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी है। सोनौली सीमा चौकी पर आने-जाने वाले वाहनों की जांच भी तेज कर दी गई है। तस्करी, अवैध शराब, प्रतिबंधित सामान और असामाजिक तत्वों की घुसपैठ रोकने के लिए संयुक्त जांच अभियान चलाया जा रहा है।
त्योहारों के दौरान संभावित भीड़भाड़ को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। धनतेरस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने कोठीभार थाना क्षेत्र के सिसवा बाजार में पैदल गश्त किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में धनतेरस और दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण व सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों, बैंकों और सर्राफा दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस अधीक्षक ने पैदल गश्त के दौरान आम जनता से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था पर वस्तुस्थिति को जाना उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या डॉयल 112 पर दें। दीपावली पर्व के दौरान सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए सभी चौकियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय थानों को भी अतिरिक्त गश्त बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके।
बड़ी खबरेंView All
महाराजगंज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग