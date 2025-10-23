Patrika LogoSwitch to English

महाराजगंज

साइबर थाने का SP ने किया औचक निरीक्षण, जनता से बेहतर व्यवहार करने का दिए निर्देश

गुरुवार को पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने साइबर थाने का निरीक्षण किए, इस दौरान उन्होंने मातहतों को बेहतर पुलिसिंग का निर्देश दिया।इस दौरान उन्होंने जनता को भी साइबर क्राइम का शिकार होने पर फौरन साइबर थाने से संपर्क करने को कहा।

महाराजगंज

image

anoop shukla

Oct 23, 2025

Up news, mahrajganj

फोटो सोर्स: X, SP महराजगंज सोमेंद्र मीना

गुरुवार को SP महराजगंज सोमेंद्र मीना ने साइबर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर की स्वच्छता, ऑफिस सर्विस और अभिलेखों की स्थिति का निरीक्षण किया, इसके साथ ही साइबर अपराध से संबंधित मामलों के निस्तारण की प्रगति पर भी जानकारी लिए।

साइबर क्राइम के बढ़ते टास्क पर लिए फोकस

SP मीना ने साइबर अपराधों के बढ़ते टास्क पर मातहतों के साथ मीटिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रार्थना पत्रों के शीघ्र निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से जनता का विश्वास बढ़ेगा और अपराधियों पर अंकुश लगेगा। निरीक्षण के दौरान SP ने स्टाफ को तकनीकी दक्षता बढ़ाने और नवीनतम उपकरणों व तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि साइबर थाना जनता के साथ आचारपूर्ण व्यवहार करें जिससे कि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।

साइबर अपराध पर फौरन सूचित करें

SP ने थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों को भी जनता से बेहतर व्यवहार करने का निर्देश दिया। जनता से अपील की गई है कि साइबर अपराध से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए तुरंत साइबर थाना महराजगंज से संपर्क करें जिससे कि किसी भी आर्थिक, सामाजिक क्षति से खुद को बचाया जा सके।

Up news, Kushinagar accident news,

महाराजगंज

उत्तर प्रदेश

महाराजगंज

महाराजगंज

