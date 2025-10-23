साइबर थाने का SP ने किया औचक निरीक्षण, जनता से बेहतर व्यवहार करने का दिए निर्देश

फोटो सोर्स: X, SP महराजगंज सोमेंद्र मीना
गुरुवार को SP महराजगंज सोमेंद्र मीना ने साइबर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर की स्वच्छता, ऑफिस सर्विस और अभिलेखों की स्थिति का निरीक्षण किया, इसके साथ ही साइबर अपराध से संबंधित मामलों के निस्तारण की प्रगति पर भी जानकारी लिए।
SP मीना ने साइबर अपराधों के बढ़ते टास्क पर मातहतों के साथ मीटिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रार्थना पत्रों के शीघ्र निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से जनता का विश्वास बढ़ेगा और अपराधियों पर अंकुश लगेगा। निरीक्षण के दौरान SP ने स्टाफ को तकनीकी दक्षता बढ़ाने और नवीनतम उपकरणों व तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि साइबर थाना जनता के साथ आचारपूर्ण व्यवहार करें जिससे कि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।
SP ने थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों को भी जनता से बेहतर व्यवहार करने का निर्देश दिया। जनता से अपील की गई है कि साइबर अपराध से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए तुरंत साइबर थाना महराजगंज से संपर्क करें जिससे कि किसी भी आर्थिक, सामाजिक क्षति से खुद को बचाया जा सके।
