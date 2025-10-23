कुशीनगर में दर्दनाक सड़क हादसे में गई युवक की जान, पिकअप ने बाइक सवार दोस्तों को मारी भीषण टक्कर

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, भीषण सड़क हादसे में गई युवक की जान
गुरुवार तड़के जिले में अहिरौली बाजार में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कप्तानगंज–पिपराइच मार्ग पर बरवा कोटवा चौराहे के समीप सब्जी लदी तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह पांच बजे रामदूलारे सिंह निवासी अवरही कृतपुरा मल्ल टोला, अपने साथी मिथलेश, निवासी बरवा कोटवा के साथ गोरखपुर जा रहे थे। दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर जैसे ही बरवा कोटवा गांव से मुख्य सड़क पर चढ़े, तभी पिपराइच की ओर से तेज रफ्तार में आ रही सब्जी लदी पिकअप ने उन्हें जोरदार ठोकर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर दूर जा गिरी।
दुर्घटना इतनी भीषण थी कि रामदूलारे सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि साथी मिथलेश गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, सूचना मिलते ही मृतक के परिजन व आसपास के लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही अहिरौली बाजार थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं घायल मिथलेश को इलाज के लिए अस्पताल भेजवाया गया। सुबह हुई इस दर्दनाक हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है।
