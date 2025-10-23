कुशीनगर में दर्दनाक सड़क हादसे में गई युवक की जान, पिकअप ने बाइक सवार दोस्तों को मारी भीषण टक्कर

दुर्घटना इतनी भीषण थी कि रामदूलारे सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि साथी मिथलेश गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, सूचना मिलते ही मृतक के परिजन व आसपास के लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही अहिरौली बाजार थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं घायल मिथलेश को इलाज के लिए अस्पताल भेजवाया गया। सुबह हुई इस दर्दनाक हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है।