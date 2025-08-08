बार-बार ऑफिस के चक्कर काटने पर ठेकेदार का फूटा गुस्सा; बड़े बाबू को पटक-पटक कर पीटा, देखें वीडियो

बस फिर क्या था…ऐसा सुनते ही ठेकेदार ने पहले बबलू को जातिसूचक गालियां दीं। इसके बाद गुस्साए ठेकेदार ने बाबू को कुर्सी से खींच कर कार्यलय में ही जमकर पीट दिया। बडे़ बाबू को पिटता देख, अन्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। जैसे-तैसे दोनों को छुड़ाया गया। घटना के बारे में पीड़ित बाबू ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस बताया। तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग पुलिस से की गई है। घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी अन्य कर्मचारी ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।