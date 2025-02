एमपी में विधायक के घर जा घुसा आइएएस अफसर, की मारपीट, जमकर मचा बवाल

IAS officer entered the house of MLA in MP एमपी में एक ट्रेनी आईएएस अफसर ने शनिवार को जमकर बवाल मचाया। प्रदेश के मंडला के एसडीएम अकिब खान बिछिया के विधायक के घर में जा घुसे और मारपीट की।