गणेश पंडाल के सामने सड़क पर बहने लगी दूध की धारा! प्रसाद के तौर पर ले जाने वालों की लगी भीड़

Milk Stream Flowing On Road :मध्य प्रदेश के मंडला जिले के महाराजपुर इलाके में स्थित आंगन तिराहे पर इन दिनों गणेश चतुर्थि के मौके पर भगवान गणेश का पंडाल लगाया गया है। हालही में पंडाल के ठीक सामने सड़क से अचानक दूध जैसे तरल पदार्थ की धारा निकलने लगी, जिसे देख दर्शन करने आ रहे भक्तों में असमंजस की स्थिति बन गई। वहीं, कुछ ही देर में ये खबर फेल गई कि, गणेश पंडाल के सामने दूध की धारा फूट पड़ी है। ये खबर कुछ ही देर में पूरे शहर में आग की तरह फेल गई, जिसके बाद मौके पर उस चमत्कारी दृष्य को देखने भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई।