गणेश पंडाल के सामने सड़क पर बहने लगी दूध की धारा! प्रसाद के तौर पर ले जाने वालों की लगी भीड़

Milk Stream Flowing On Road :मध्य प्रदेश के मंडला जिले के महाराजपुर इलाके में स्थित आंगन तिराहे पर इन दिनों गणेश चतुर्थि के मौके पर भगवान गणेश का पंडाल लगाया गया है। हालही में पंडाल के ठीक सामने सड़क से अचानक दूध जैसे तरल पदार्थ की धारा निकलने लगी, जिसे देख दर्शन करने आ रहे भक्तों में असमंजस की स्थिति बन गई। वहीं, कुछ ही देर में ये खबर फेल गई कि, गणेश पंडाल के सामने दूध की धारा फूट पड़ी है। ये खबर कुछ ही देर में पूरे शहर में आग की तरह फेल गई, जिसके बाद मौके पर उस चमत्कारी दृष्य को देखने भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई।
सड़क से दूध सी धारा का प्रवाह शुरु होने के कुछ ही देर बाद नजारा ये था कि, लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा छोड़ प्रवाह के सामने सड़क पर पूजा-अर्चना शुरू कर दी। यहां बड़ी संख्या में भक्त नारियल और फूल चढ़ाने लगे। यहां तक की कई लोग इसे प्रसाद समझकर अपने-अपने बर्तनों में भरकर तक ले गए। वहीं, एक स्थान पर लगी भारी भीड़ को देख पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद नगर पालिका की टीम को भी सूचना देकर बुलाया गया। पुलिस के साथ मौके पर पहुंची नगर पालिका की टीम शुरुआती आंकलन कर जो जानकारी दी, उसने मौके पर मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया।
आपको बता दें कि लोग भगवान गणेश का चमत्कार समझ कर तरल सफेद पदार्थ को दूध समझ रहे है। तरल पदार्थ दिखने में हू-ब-हू दूध जैसा दिख रहा है। फिलहाल महराजपुर पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए मौके पर पूजे-अर्चना करने और प्रसाद समझकर वो चीज ले जाने पर रोक लगा दी है।
वहीं, दूसरी तरफ नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि, सड़क पर इसी स्थान से शहर की सीवर लाइन गुजर रही है और ये सीवर लाइन से ही निकलने वाला संभवत: कोई केमिकल हो सकता है, जिसे जरा भी गृहण करने योग्य न समझें। वहीं, शहर के सीवर लाइन कर्मचारी ने बताया की फिलहाल, कुछ नहीं कहा जा सकता। जांच के बाद ही वास्तविकता का पता चल सकेगा।