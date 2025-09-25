60 हजार रिश्वत लेते डीपीसी और पत्नी रंगे हाथों पकड़ाए, ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर कर्मचारी-अधिकारी रिश्वत लेते लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू के हत्थे चढ़ता है। ऐसा ही मामला मंडला जिले से सामने आया है। जहां रिश्वत लेते डीपीसी और पत्नी रंगे हाथों पकड़ाए हैं।



दरअसल, ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए डीपीसी अरविंद विश्कर्मा को रिश्वत लेते पकड़ लिया। कैकया ग्राम स्थित विद्या निकेतन स्कूल में बिल्डिंग निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण स्कूल संचालक रविकांत नंदा से एक लाख बीस हजार रुपए की मांग की गई थी। संचालक ने पहले ही 50 हजार रुपए दे दिए थे।