मुआवजा राशि पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने निकाली खुशी की रैली, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

वहीँ, सोमवार को किसानों के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में निकाली जा रही ट्रैक्टर रैली को पुलिस प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया। इससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर फसल हाथ में लेकर जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की रैली एक दिन पहले बिना रोक-टोक के निकाली गई, जबकि किसानों के समर्थन में आयोजित रैली को जबरन रोका गया। कांग्रेस ने इसे प्रशासन की भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताते हुए कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील है और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। (MP News)