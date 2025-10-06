Patrika LogoSwitch to English

मंदसौर

मुआवजा राशि पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने निकाली खुशी की रैली, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

MP News: मंदसौर में फसल मुआवजे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं। एक तरफ बीजेपी ने खुशी में ट्रैक्टर रैली निकाली, तो दूसरी ओर कांग्रेस आज विरोध में उतरेगी।

2 min read

मंदसौर

image

Akash Dewani

Oct 06, 2025

bjp congress political clash tractor rally farmers compensation amount mp news

bjp congress political clash tractor rally farmers compensation amount (फोटो- सोशल मीडिया)

farmers compensation amount: खरीफ सीजन में नुकसानी को लेकर पिछले एक माह से राजनीति चरम पर हो रही है। मंदसौर में भाजपा-कांग्रेस मुआवजा मिलने से पहले व बाद में आमने-सामने है। मुआवजा राशि मिलने के बाद कांग्रेस मुआवजा कम मिलने और इसमें विसंगति के आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही।

साथ ही भाजपा मुआवजा मिलने की खुशी में जश्न मना रही है। इसी को लेकर रविवार को बीजेपी ने दोपहर में ट्रैक्टर रैली निकाली तो विरोध में सोमवार को कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली निकाली। किसान आंदोलन की धरती पर एक बार फिर से किसानों के नाम पर राजनीति घमासान मचा हुआ है। दोनों दलों के नेता एक-दूसरे पर हमलावर है और बयान दे रहे है। (MP News)

बीजेपी न कहा किसानों को तीन तरह से हुआ फायदा

मुआवजे को लेकर बीजेपी ने रविवार दोपहर में मुआवजा मिलने की खुशी में ट्रैक्टर रैली निकाली। दोपहर 3 बजे गुराडिया देदा बालाजी मंदिर के यहां से ट्रैक्टर रैली शुरु हुई। जो महू-नीमच मार्ग, श्रीकोल्ड चौराहा, महाराणा प्रताप बस स्टैंड से होते हुए बीपीएल चौराहा व गांधी चौराहा के साथ शहर के प्रमुख मागर्गों से होते हुए गुजरी।

इसमें राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, सांसद सुधीर गुप्ता, जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित से लेकर बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ गांवों से ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान शामिल थे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों व पार्टी नेताओं ने 267 करोड़ की मुआवजा राशि जिल के 3 लाख 87 हजार किसानों को वितरण करने के साथ भावांतर योजना की शुरुआत के अलावा बीमा क्लेम राशि की प्रक्रिया को जल्द करने की बात कहते हुए किसान हितैषी सरकार बताते हुए तीन तरह से मदद करने की बात कही। (MP News)

कांग्रेस ने निकाली विशाल ट्रेक्टर रैली

वहीँ, सोमवार को किसानों के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में निकाली जा रही ट्रैक्टर रैली को पुलिस प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया। इससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर फसल हाथ में लेकर जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की रैली एक दिन पहले बिना रोक-टोक के निकाली गई, जबकि किसानों के समर्थन में आयोजित रैली को जबरन रोका गया। कांग्रेस ने इसे प्रशासन की भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताते हुए कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील है और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। (MP News)

