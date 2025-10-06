MP के एयरपोर्ट पर खुलेगा पायलट ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली तक शुरू होगी सीधी फ्लाइट

रीवा एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। आगामी 26 अक्टूबर से रीवा से नई दिल्ली (Direct Flight to Delhi) के लिए एटीआर-72 विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। इसके बाद इंदौर को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। इससे रीवा के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। गौरतलब है कि पूर्व में रीवा की हवाई पट्टी पर फाल्कन एविएशन कंपनी द्वारा पायलट ट्रेनिंग दी जा रही थी। उस समय एक हादसे में एक विमान गांव के पास एक घर के नजदीक गिर गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके अलावा भी कई छोटी घटनाएं सामने आई थीं। (MP News)