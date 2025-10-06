MP के एयरपोर्ट पर खुलेगा पायलट ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली तक शुरू होगी सीधी फ्लाइट

rewa airport new pilot training center direct flight to delhi (फोटो- freepik)
New Pilot Training Center:रीवा एयरपोर्ट (Rewa Airport) पर हवाई सेवाओं के साथ अब पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी खुलेगा। नागरिक उड्डयन विभाग से अनुमति मिलने के बाद इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। पायलट ट्रेनिंग सेंटर को लेकर स्टारलिंगविंग्स एविएशन कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जो एयरपोर्ट परिसर में ही अपना स्टेशन और सेटअप तैयार करेगी। यहां छोटे विमानों की उडान की ट्रेनिंग दी जाएगी और भविष्य में बड़े विमानों की ट्रेनिंग भी दी जाने की योजना है।
एयरपोर्ट अथारिटी के अनुसार, ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत में एक से डेढ़ वर्ष तक का सम्स्य लग सकता है, क्योंकि इसमें हंगर, क्लासरूम, तकनीकी सुविधाएं और अन्य संसाधन विकसित किए जाएंगे। इसके लिए एयरपोर्ट परिसर में अभी पर्याप्त स्थान मौजूद है, साथ ही भविष्य में विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। (MP News)
रीवा एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। आगामी 26 अक्टूबर से रीवा से नई दिल्ली (Direct Flight to Delhi) के लिए एटीआर-72 विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। इसके बाद इंदौर को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। इससे रीवा के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। गौरतलब है कि पूर्व में रीवा की हवाई पट्टी पर फाल्कन एविएशन कंपनी द्वारा पायलट ट्रेनिंग दी जा रही थी। उस समय एक हादसे में एक विमान गांव के पास एक घर के नजदीक गिर गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके अलावा भी कई छोटी घटनाएं सामने आई थीं। (MP News)
पूर्व में जब रीवा में एयरपोर्ट नहीं बना था. तब से हवाई पट्टी में फाल्कन एविएशन नाम की कंपनी द्वारा पायलट ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके लिए 30 वर्ष तक प्रशिक्षण देने फाल्कन एविएशन को अनुमति दी गई थी। एयरपोर्ट निर्माण के दौरान कंपनी की ओर से तैयार सेटअप को हटा दिया गया था।
साथ ही विकल्प के तौर पर पन्ना में हवाई पट्टी में पायलट ट्रेनिंग संचालन के लिए कहा गया था। इस पर फाल्कन एविएशन ने आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि यह अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन है। मामला कोर्ट भी पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने अपना तर्क रखा है। एयरपोर्ट अथारिटी की ओर से कहा जा रहा है कि रीया में पायलट ट्रेनिंग सेंटर खुलने से उड़ान सेवाओं के विस्तार को गति मिलेगी।(MP News)
रीवा एयरपोर्ट में उड़ान सेवाओं का विस्तार हो रहा है। जल्द ही यहां एटीआर-72 की सेवाएं शुरू होंगी। साथ ही पायलट ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत की तैयारी भी चल रहीं है, जिसके लिए अनुमति मांगी गई है। इसमें अभी थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आवश्यक संसाधन विकसित किए जाएंगे। रामजी अवस्थी, निदेशक, एयरपोर्ट अथॉरिटी भोपाल
