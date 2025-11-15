बुलडोजर से ढहाई बीजेपी नेता की शानदार कोठी, 54 लाख हड़पने का आरोप, प्रॉपर्टी डीलर ने किया सुसाइड

MP BJP- मध्यप्रदेश के एक बीजेपी नेता की शानदार कोठी बुलडोजर से ढहाई है। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। प्रदेश के मंदसौर जिले के गरोठ में प्रॉपर्टी डीलर मनीष व्यास सुसाइड कांड में आरोपी बीजेपी नेता अमजद पठान का घर जमींदोज किया गया। व्यास ने शुक्रवार को ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की थी। उन्होंने सुसाइड नोट में बीजेपी नेता अमजद पर 54 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया। शनिवार को इस घटना से आक्रोशित लोगों ने स्वर्गीय मनीष व्यास का शव सुवासरा चौपाटी पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपी का अवैध मकान ढहाने की मांग की।