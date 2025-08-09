पिता के निधन पर बेटी ने कराया मुंडन, चिता को दी मुखाग्नि..

मंदसौर जिले के पिपलिया विश्निया गांव में रहने वाली 17 साल की सिमरन ने पिता घीसालाल के निधन के बाद परंपरा की दीवारें तोड़ते हुए बेटे का कर्तव्य निभाया। पिता घीसालाल कुछ समय से अस्वस्थ थे और बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। घीसालाल की तीन बेटियां हैं जिनमें से दो की शादी हो चुकी है और सिमरन सबसे छोटी है और अविवाहित है। घीसालाल के निधन के बाद परिवार व समाज के लोगों को चिंता थी कि अब घीसालाल का अंतिम संस्कार कौन करेगा। तभी सिमरन आगे आई और बेटे का फर्ज निभाया।