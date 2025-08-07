MP में टाला बड़ा रेल हादसा, टूटी पटरी देख भागा बूढ़ा किसान, बचा ली हजारों की जान

जानकारी के अनुसार आलोट और महिदपुर रोड के बीच ग्राम लूनी स्टेशन के पास कोटा-रतलाम के बीच अप लाइन की पटरी में क्रेक (broken track) आ गया था। ग्राम रीछा निवासी किसान विक्रम सिंह पटरी के पास से अपने खेत पर जा रहे थे तभी उन्हें पटरी में क्रेक दिखाई दिया। इस पर दौडकर लूनी स्टेशन पहुंचे। स्टेशन मास्टर को सूचना दी। इसके बाद कोटा रेलवे मंडल ने आलोट से मुंबई की ओर जाने वाले ट्रेनों की गति कम कर दी। सूचना पर रेलपथ निरीक्षक की टीम और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रैक की मरम्मत शुरु करवाई।