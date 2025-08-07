MP में टाला बड़ा रेल हादसा, टूटी पटरी देख भागा बूढ़ा किसान, बचा ली हजारों की जान

mp news: प्रतिदिन की तरह घर से खेत की ओर जा रहे किसान ने जब रेलवे दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर टूटी हुई पटरी को देखा तो उसने रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ लगा दी। 66 साल की उम्र में भी पटरी टूट की गंभीरता को समझकर एक किमी से अधिक बगैर रुके दौड़कर किसान रेलवे स्टेशन पहुंचा व मास्टर को सूचना दी। इसके बाद मंदसौर के शामगढ़ रेलवे स्टेशन (shamgarh station) मास्टर ने कोटा रेलवे नियंत्रण कक्ष को इस बारे में बताया।
जानकारी मिलने पर हड़कंप मचा व ताबड़तोड़ जो ट्रेन जहां थी, उसकी वहीं से गति कम करने के आदेश जारी कर दिए गए। तुरंत गैंगमेन का दल भेजा गया और करीब तीन घंटे की मेहनत के बाद पटरी के क्रेक में सुधार किया। मामले की जानकारी जब कोटा डीआरएम अनिल कालरा को लगी तो उन्होंने किसान को स्टेशन मास्टर इरफान अली से 2100 रुपए देकर सम्मानित करवाया।
जानकारी के अनुसार आलोट और महिदपुर रोड के बीच ग्राम लूनी स्टेशन के पास कोटा-रतलाम के बीच अप लाइन की पटरी में क्रेक (broken track) आ गया था। ग्राम रीछा निवासी किसान विक्रम सिंह पटरी के पास से अपने खेत पर जा रहे थे तभी उन्हें पटरी में क्रेक दिखाई दिया। इस पर दौडकर लूनी स्टेशन पहुंचे। स्टेशन मास्टर को सूचना दी। इसके बाद कोटा रेलवे मंडल ने आलोट से मुंबई की ओर जाने वाले ट्रेनों की गति कम कर दी। सूचना पर रेलपथ निरीक्षक की टीम और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रैक की मरम्मत शुरु करवाई।