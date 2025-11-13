नेता प्रतिपक्ष से 18 लाख की ठगी! धार्मिक यात्रा कराने के नाम पर लगाया चूना

haj yatra scam (फोटो- सोशल मीडिया)
Haj Yatra Scam: कोतवाली पुलिस ने मंदसौर नगर पालिका (Mandsaur Nagar Palika) में नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी सहित 3 लोगों से हज यात्रा के नाम पर 18 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने वाले पांच हजार रुपए के इनामी दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। (mp news)
थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि 12 अप्रेल 2024 को पीड़ित मोहम्मद रशीद खान उम्र 51 साल निवासी जाली की मस्जिद के पास शहर किला एवं अन्य 7 के द्वारा हज यात्रा किए जाने के लिए आरोपियों से संपर्क कर 18 लाख 62 हजार रुपए की राशि आरोपियों को आनलाईन ट्रासंफर की थी। आरोपियों द्वारा पीडितो की हज यात्रा की कार्रवाई नहीं करवाई गई। इसके बाद पीड़ितों द्वारा लगातार आरोपियों से अपने रुपए की मांग की गई तो आरोपियों ने रुपए नहीं दिए और धोखाधड़ी की गई।
इस पर 18 अक्टूबर 2025 को फरियादी मोहम्मद रशीद ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि ट्रेवल थेरेपी के मालिक सैय्यद हैदर निवासी जोधपुर राजस्थान आवेश निवासी जोधपुर राजस्थान द्वारा उमराह हज यात्रा करवाने के नाम 18 लाख 62 हजार रुपए लिए थे। जिसमे के ट्रेवल थेरेपी के मालिक द्वारा 8 लोगो को हज करवाने के लिए पैसे जमा करवाएं थे। जो सैय्यद हैदर व आवेश द्वारा न तो हज यात्रा करवाई गई न ही वापस पैसे लोटाए गए।
दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपी सैय्यद हैदर व आवेश निवासी जोधपुर फरार मिले। दोनो आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक मर्दसौर द्वारा 5000 रुपए का ईनाम घोषित किया गया। दोनों आरोपियों को पकडने के लिए फिर से जोधपुर टीम रवाना की गई। मुखबिर सूचना और तकनीकि सहायता से दोनों आरोपी ओवेश और सैय्यद हैदर को गिरतार किया गया। (mp news)
