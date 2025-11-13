Patrika LogoSwitch to English

मंदसौर

नेता प्रतिपक्ष से 18 लाख की ठगी! धार्मिक यात्रा कराने के नाम पर लगाया चूना

MP News: धार्मिक यात्रा के नाम पर ठगों ने नेता प्रतिपक्ष समेत आठ लोगों से 18 लाख 62 हजार रुपए ठगे। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है।

Google source verification

मंदसौर

image

Akash Dewani

Nov 13, 2025

haj yatra scam mandsaur nagar palika rafat payami mp news

haj yatra scam (फोटो- सोशल मीडिया)

Haj Yatra Scam: कोतवाली पुलिस ने मंदसौर नगर पालिका (Mandsaur Nagar Palika) में नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी सहित 3 लोगों से हज यात्रा के नाम पर 18 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने वाले पांच हजार रुपए के इनामी दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। (mp news)

डेढ़ साल पहले का है मामला

थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि 12 अप्रेल 2024 को पीड़ित मोहम्मद रशीद खान उम्र 51 साल निवासी जाली की मस्जिद के पास शहर किला एवं अन्य 7 के द्वारा हज यात्रा किए जाने के लिए आरोपियों से संपर्क कर 18 लाख 62 हजार रुपए की राशि आरोपियों को आनलाईन ट्रासंफर की थी। आरोपियों ‌द्वारा पीडितो की हज यात्रा की कार्रवाई नहीं करवाई गई। इसके बाद पीड़ितों द्वारा लगातार आरोपियों से अपने रुपए की मांग की गई तो आरोपियों ने रुपए नहीं दिए और धोखाधड़ी की गई।

अक्टूबर में हुई थी शिकायत दर्ज

इस पर 18 अक्टूबर 2025 को फरियादी मोहम्मद रशीद ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि ट्रेवल थेरेपी के मालिक सैय्यद हैदर निवासी जोधपुर राजस्थान आवेश निवासी जोधपुर राजस्थान द्वारा उमराह हज यात्रा करवाने के नाम 18 लाख 62 हजार रुपए लिए थे। जिसमे के ट्रेवल थेरेपी के मालिक द्वारा 8 लोगो को हज करवाने के लिए पैसे जमा करवाएं थे। जो सैय्यद हैदर व आवेश द्वारा न तो हज यात्रा करवाई गई न ही वापस पैसे लोटाए गए।

राजस्थान के जोधपुर में पकड़े गए आरोपी

दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपी सैय्यद हैदर व आवेश निवासी जोधपुर फरार मिले। दोनो आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक मर्दसौर द्वारा 5000 रुपए का ईनाम घोषित किया गया। दोनों आरोपियों को पकडने के लिए फिर से जोधपुर टीम रवाना की गई। मुखबिर सूचना और तकनीकि सहायता से दोनों आरोपी ओवेश और सैय्यद हैदर को गिरतार किया गया। (mp news)

Published on:

13 Nov 2025 01:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / नेता प्रतिपक्ष से 18 लाख की ठगी! धार्मिक यात्रा कराने के नाम पर लगाया चूना

