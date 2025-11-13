नेता प्रतिपक्ष से 18 लाख की ठगी! धार्मिक यात्रा कराने के नाम पर लगाया चूना

थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि 12 अप्रेल 2024 को पीड़ित मोहम्मद रशीद खान उम्र 51 साल निवासी जाली की मस्जिद के पास शहर किला एवं अन्य 7 के द्वारा हज यात्रा किए जाने के लिए आरोपियों से संपर्क कर 18 लाख 62 हजार रुपए की राशि आरोपियों को आनलाईन ट्रासंफर की थी। आरोपियों ‌द्वारा पीडितो की हज यात्रा की कार्रवाई नहीं करवाई गई। इसके बाद पीड़ितों द्वारा लगातार आरोपियों से अपने रुपए की मांग की गई तो आरोपियों ने रुपए नहीं दिए और धोखाधड़ी की गई।