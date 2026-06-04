बच्चियों के मिले सामान, बच्चियां नहीं, रेकॉर्ड व दस्तावेज नहीं, एफआइआर के निर्देश



स्कॉलर में 76, पोर्टल पर 36, मौके पर 100 से अधिक के सामान

मंदसौर जिले के बांदाखेड़ी में मोईनिया एजुकेशन सोसायटी के नाम से स्कूल है। यहां लंबे समय से मदरसा चल रहा है। गत वर्ष कक्षा 6 से 8 तक स्कूल की मान्यता ली है। यहां पहुंचे तो 100 से अधिक बच्चियों के बैग सहित अन्य सामान हमने देखे है। 10 से 15 कमरे है। हम 4 से 5 कमरे ही देख पाए। बाकी कमरे इन्होंने नहीं खोले। इनके स्कॉलर में सिर्फ 76 बच्चियां दर्ज है जबकि ऑनलाइन पोर्टल पर 36 बच्चियां दर्ज है। इनके अनुसार स्कूल छात्राओं का है लेकिन मान्यता में दोनों है। हमने बच्चियों का रेकॉर्ड मांगा तो यह कोई दस्तावेज व नाम पता नहीं दे पाए। इसी कारण शिक्षा विभाग को एफआइआर कराने के निर्देश दिए है और पुलिस को भी सूचना दी है। -डॉ. निवेदिता शर्मा, अध्यक्ष, मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग

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बैठक में मंदसौर में शिशु गृह शुरू करने के दिए निर्देश

मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा एवं सदस्य सोनम निनामा ने सर्किट हाउस में विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की।

बैठक के दौरान आयोग अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने शिक्षा विभाग को जिले में संचालित मदरसों का सत्यापन करने तथा उन्हें निर्धारित शासकीय नियमों के अनुरूप संचालित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो मदरसे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संचालन बंद कराया जाए। जिले में वर्तमान में 13 मदरसे संचालित हैं।