हीट वेव को लेकर प्लान नहीं केवल कागजों तक सीमित स्वास्थ्य विभाग



वार्ड के बजाए बेड कर दिए आरक्षित

जिला अस्पताल प्रतिदिन ७०० से ९०० मरीज पहुंच रहे है। इनमें कुछ लू के भी मरीज है। इसके अलावा बुखार, सिर दर्द सहित अन्य बीमारियों के मरीज है। जिला अस्पताल में लू लगने से पीडि़त मरीजों के लिए किसी प्रकार का कोई वार्ड नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिला अस्पताल में अलग से वार्ड की जगह ही नहीं है। ऐसे में महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग वार्डों में दो-दो बेड आरक्षित कर दिए वही बच्चों के लिए शिशु रोग यूनिट में दो बेड आरक्षित कर रखे है। दो बेड आईसीयू में आरक्षित कर रखे है। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो अब तक एक भी मरीज लू लगने से भर्ती नहीं हुए है।