खाद की ई-टोकन व्यवस्था, डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर किया प्रदर्शन



बाइक को बोढ़ाया कफन, खाद को दी श्रद्धांजलि

पेट्रोल-डीजल पर लगातार भाव बढ़ा कर लोगों के जेबो पर डाका डालने का काम कर सरकार कर रही है। पहले ही महंगाई आसमान छू रही है। डीजल मूल्य वृद्धि से किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा वही वाहन चालको को भी डीजल पेट्रोल आर्थिक संकट में डालने का काम करेंगे। सरकार से किसानों के लिए खाद व्यवस्था पर्याप्त एवं सुगम करने के साथ ही डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शकारियों ने प्रदर्शन स्थल पर खाद का कट्टा रखकर एवं मोटरसाइकिल पर सफेद कपड़ा कफन ओढ़ाकर पुष्पांजलि की एवं दो मिनट का मौन रखकर डीजल पेट्रोल के दामो में मूल्य वृद्धि का विरोध भी किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के संयुक्त सचिव मुकेश निडर ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में काफी अंतर है। मोदी एवं मोहन सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है।