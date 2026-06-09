सोलर पैनल उपभोक्ताओं के भी आया हजारों का बिजली बिल



सोलर के फेर में उलझे उपभोक्ता

आम तोर पर उपभोक्ताओं ने सोलर इस सोच के साथ लगाया कि बिजली बिलों से राहत मिलेगी। लेकिन सोलर लगाने के बाद भी इस बार हजारों में बिल आया तो उपभोक्ता में हेरत में है कि फिर सोलर लगाने से फायदा क्या। शहर में ऐसे कई उपभोक्ता है जो कंपनी कार्यालय भी पहुंचे जिनके यहां सोलर लगा होने के बाद भी हजारों में मिल आया है। हालांकि यह जवाब दिया कि दो माह का है फिर भी उत्पादन और खपत में अंतर के बाद अधिक राशि के बिल आने पर उपभोक्ताओं की समझ से यह बाहर हो रहा है। सोलर लगाने के समय उपभोक्ताओं को यह कहा जाता है कि खपत से अधिक उत्पादन होने पर यूनिट बिजली कंपनी खरीदेगी। ऐसा तो नहीं हो रहा उल्टा अधिक राशि के बिल आ गए है।



सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं बोले

-रामटेकरी निवासी हेमंत शर्मा ने बताया कि उनके यहां दो साल से सोलर पैनल लगा हुआ है। 500 से 700 रुपए तक का बिल आता था लेकिन इस बार 2 हजार से अधिक का बिल आया है।

-अभिनंदन के शांतुन विहार कॉलोनी के रहवासी ब्रह्मस्वरूप गौड़ ने बातया कि उनके यहां सोलर लगा होने के बाद भी 5 हजार से अधिक का बिल आया है। 1070 यूनिट के अनुसार बिल आया है और सोलर से उत्पादन 1200 यूनिट हुआ है।

-मनीष मित्तल ने बताया कि उनके यहां 8 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है और उनके पास 22 हजार रुपए का बिल आया है। जब देखा तो वह दो माह का बिल था। लेकिन सोलर लगा होने के बाद भी एक माह में 12 हजार का बिल आया वह समझ से परे है।