दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर नींद का तोड़ नहीं निकाल पा रहे अधिकारी, नतीजा-मौतेें

मंदसौर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस को तीन माह बाद शुरु हुए ती साल हो जाएंगे। वर्तमान में दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरी तरह यह एक्सप्रेस वे शुुरु नहीं हुआ है। इसको हिस्सों में शुरु किया गया है। ऐसे में मंदसौर में एक्सप्रेस 102 किलोमीटर है। यहां पर दुर्घटनाओं को लेकर एक जानकारी संबंधित विभाग से ली तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकरी के अनुसार अब तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे इस तय दूरी में सितबंर 2023 से लेकर 1 मई 2026 तक 440 सडक़ हादसें हो चुके है। इनमें 36 लोगों की मौत हो चुकी है। जब दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के अधिकारियों से दुर्घटनाओं का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे अहम् कारण जो है वह नींद है। दो साल ओर नौ माह में अधिकारी अब तक चालकों को एक्सप्रेस वे पर नींद ना आए इसको लेकर कोई तरीका नहीं निकाल पाए है। जिसका नतीजा यह हो रहा है कि हादसों में मौत हेा रही है। चार दिन पहले गरोठ क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर चालक को झपकी आने पर ट्रक नीचे जा गिरा और चालक और उसके साथी की मौत हो गई थी।