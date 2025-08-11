11 अगस्त 2025,

उधारी पर नहीं दी मिठाई तो भड़के ग्राहक, काउंटर पर चढ़कर दुकानदार को पीटा, देखें वीडियो

sweet shop owner attacked cctv video: एमपी में एक मिठाई की दुकान कुश्ती का अखाड़ा बन गई। यहां जब दुकान मालिक ने उधार में मिठाई देने से इनकार कर दिया तो 10 से ज्यादा लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। (mp news)

मंदसौर

Akash Dewani

Aug 11, 2025

mandsaur sweet shop owner attacked cctv video viral (फोटो- सोशल मीडिया)

mp news: मंदसौर के दलौदा थाना क्षेत्र में बीती रात को मिठाई दुकान संचालक पर कहासुनी को लेकर आधा दर्जन हमलावरों ने हमला कर दिया। उधारी में मिठाई नहीं देने की बात पर दुकान संचालक के साथ मारपीट की गई। दुकान पर मिठाई से लेकर नमकीन भी सडक़ पर बिखर दिया और मारपीट की। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। पुलिस ने मामले में प्रकरण भी दर्ज किया। खबर के अंत में देखें वायरल वीडियो। (sweet shop owner attacked cctv video)

ये है पूरा मामला

दलौदा नगर में चौपाटी पर खेतेश्वर बीकानेर मिष्ठान की दुकान 13 वर्ष से जयराजसिंह और महेंद्र सिंह चला रहे है। आरोप है कि रक्षाबंधन के दिन शाम 7 बजे दुकान पर प्रेम पिता प्रभुलाल गुर्जर निवासी दलौदा, पुष्कर पिता ईश्वरलाल निवासी निंबाखेड़ी, योगेश पिला धर्मेंद्र सिंह आए और दुकान से मिठाई खरीदी।

इसके बाद पैसे दिए बिना निकलने लगे तो जयराजसिंह ने पैसे मांगे तो प्रेम गुर्जर ने उधार करने को कहा तब जयराज सिंह ने उधार देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर प्रेम गुर्जर के साथी पुष्कर पाटीदार, योगेश सिंह और दुकानदार के बीच विवाद हुआ। प्रेम गुजर के छोटे भाई रोशन एक दिन पूर्व शुक्रवार को मिठाई के पैसे की लेन देन में उसको भी उधार मिठाई देने से मना किया था। (sweet shop owner attacked cctv video)

मिठाई रखने वाली ट्रे से किया हमला

विवाद इतना बढ़ गया कि जयराज के बड़े भाई महेंद्र पर प्रेम गुजर ने सिर में मिठाई रखी हुई ट्रे से हमला किया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला बढ़ता देख पड़ोसी संतोष राठौर, विनोद ने बीच बचाव किया और गंभीर घायल महेंद्र को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे जहां से उदयपुर रेफर किया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में प्रेम गुजर और पुष्कर पाटीदार पर मामला दर्ज किया। सीसीटीवी में 4 से 5 लोग अन्य भी हमला करते हुए दिख रहे है। पुलिस उनकी जांच कर रही है।

पहले भी उधारी को लेकर किया था हमला

नगर में पूर्व में भी भंडारी स्टोन मर्चेंट व्यापारी के साथ में फतेहगढ़ के लोगों ने पैसे की लेन देन को लेकर दुकान पर मारपीट की थी। बिना पैसे दिए और उधारी का बोलकर दुकानों से सामान लेने के मामले में नगर में आए दिन दुकान संचालकों के साथ मारपीट से लेकर विवाद हो रहे है। दलौदा टीआई मनोज गर्ग ने बताया कि लेन-देन को लेकर दुकान पर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी के आधार पर अन्य की तलाश भी कर रहे है।

