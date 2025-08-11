उधारी पर नहीं दी मिठाई तो भड़के ग्राहक, काउंटर पर चढ़कर दुकानदार को पीटा, देखें वीडियो

नगर में पूर्व में भी भंडारी स्टोन मर्चेंट व्यापारी के साथ में फतेहगढ़ के लोगों ने पैसे की लेन देन को लेकर दुकान पर मारपीट की थी। बिना पैसे दिए और उधारी का बोलकर दुकानों से सामान लेने के मामले में नगर में आए दिन दुकान संचालकों के साथ मारपीट से लेकर विवाद हो रहे है। दलौदा टीआई मनोज गर्ग ने बताया कि लेन-देन को लेकर दुकान पर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी के आधार पर अन्य की तलाश भी कर रहे है।