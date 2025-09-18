Patrika LogoSwitch to English

मंदसौर

15 किमी का बाड़ा देख, हवा से तेज दौड़ी चीता धीरा, कूनो से विदा हो पहुंची दूसरे घर

MP news: मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य में तैयार बाड़े में 20 मार्च को छोड़े गए थे दो मेल चीते प्रभाष और पावक, अब फीमेल चीता धीरा भी पहुंची, जल्द बढेगा कुनबा

मंदसौर

Sanjana Kumar

Sep 18, 2025

MP news
MP news: चीता धीरा को कूनो के जंगलों से गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा, पिंजरा खुलते ही रफ्तार से दौड़ी, इनसेट चीता धीरा और टीम(फोटो: patrika.com)

mp news: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2022 को कूनो में चीते बसाए गए। दो साल में कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ा तो इस बार मोदी के जन्मदिन पर बुधवार 17 सितंबर को कूनो से साढ़े सात साल की मादा चीता धीरा को गांधीसागर अभयारण्य में 15 किमी के बाड़े में छोड़ा गया। अब यही उसका नया घर होगा। यहां 20 अप्रेल से रह रहे नर चीता प्रभाष और पावक के साथ धीरा गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का कुनबा बढ़ाएगी।

सुबह 7 बजे कूनो से विदा हुई धीरा, 3 बजे गांधी सागर

चीता धीरा को कूनो (Kuno National Park) से सुबह 7 बजे वाइल्ड लाइफ की टीम डॉक्टर सहित वन अमला करीब 8 गाड़ियों के काफिले से निकला। 2.45 बजे मंदसौर के गांधीसागर अभयारण्य(Gandhi Sagar Abhyaranya) में बनाए गए चीतों के बाड़े में पहुंचा। अपराह्न 3.33 बजे धीरा को नए घर में छोड़ा।

ये भी पढ़ें

प्रोजेक्ट चीता: पीएम मोदी की ऐतिहासिक पहल ने बदली दुनिया की ‘वाइल्डलाइफ’ तस्वीर!
Patrika Special News
Project Cheetah india

जल्द बढ़ेगा कुनबा

चीता धीरा (Cheetah Dheera) की निगरानी होगी, दिन में एक बार प्रत्यक्ष रूप से देखेगी। नर चीता प्रभाष और पावक के पास के बाड़े में ही मादा चीता धीरा को रखा गया। तीनों की अनुकूलता बढऩे पर दोनों बाड़ों के बीच का गेट खोल दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

आज से गांधी सागर अभयारण्य संभालेगी ‘धीरा’, चीतों के दूसरे घर में कुनबा बढ़ाने की तैयारी
श्योपुर
cheetah project mp

Published on:

18 Sept 2025 11:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / 15 किमी का बाड़ा देख, हवा से तेज दौड़ी चीता धीरा, कूनो से विदा हो पहुंची दूसरे घर

