15 किमी का बाड़ा देख, हवा से तेज दौड़ी चीता धीरा, कूनो से विदा हो पहुंची दूसरे घर

mp news: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2022 को कूनो में चीते बसाए गए। दो साल में कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ा तो इस बार मोदी के जन्मदिन पर बुधवार 17 सितंबर को कूनो से साढ़े सात साल की मादा चीता धीरा को गांधीसागर अभयारण्य में 15 किमी के बाड़े में छोड़ा गया। अब यही उसका नया घर होगा। यहां 20 अप्रेल से रह रहे नर चीता प्रभाष और पावक के साथ धीरा गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का कुनबा बढ़ाएगी।
चीता धीरा को कूनो (Kuno National Park) से सुबह 7 बजे वाइल्ड लाइफ की टीम डॉक्टर सहित वन अमला करीब 8 गाड़ियों के काफिले से निकला। 2.45 बजे मंदसौर के गांधीसागर अभयारण्य(Gandhi Sagar Abhyaranya) में बनाए गए चीतों के बाड़े में पहुंचा। अपराह्न 3.33 बजे धीरा को नए घर में छोड़ा।
चीता धीरा (Cheetah Dheera) की निगरानी होगी, दिन में एक बार प्रत्यक्ष रूप से देखेगी। नर चीता प्रभाष और पावक के पास के बाड़े में ही मादा चीता धीरा को रखा गया। तीनों की अनुकूलता बढऩे पर दोनों बाड़ों के बीच का गेट खोल दिया जाएगा।