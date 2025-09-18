15 किमी का बाड़ा देख, हवा से तेज दौड़ी चीता धीरा, कूनो से विदा हो पहुंची दूसरे घर

mp news: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2022 को कूनो में चीते बसाए गए। दो साल में कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ा तो इस बार मोदी के जन्मदिन पर बुधवार 17 सितंबर को कूनो से साढ़े सात साल की मादा चीता धीरा को गांधीसागर अभयारण्य में 15 किमी के बाड़े में छोड़ा गया। अब यही उसका नया घर होगा। यहां 20 अप्रेल से रह रहे नर चीता प्रभाष और पावक के साथ धीरा गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का कुनबा बढ़ाएगी।