घर पर बाहर से लगा था ताला और अंदर छिपा था आरोपी फिर भी पकड़ाया..

शहर थानाप्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि कानपुर कोतवाली की क्राइम ब्रांच की टीम धोखाधड़ी के मामले में राजेंद्र शर्मा उम्र 48 साल निवासी आदिनाथ विहार कॉलोनी को पकड़कर ले गई है। क्राइम ब्रांच की टीम में सब इंसपेक्टर शिव कुमार शर्मा, पुनीत तोमर, सचिन, प्रधान आरक्षक शरीफ खान और आरक्षक सौरभ पांडे थे। उन्होंने बताया कि आरोपी राजेंद्र शर्मा के खाते में 58 लाख रुपए का ट्रांजिक्शन टुकड़ों में हुआ है। जिनको निकाला भी गया। क्राइम ब्रांच की टीम राजेंद्र को कानपुर ले गई है। वहां पर पूछताछ करेगी।