मंदसौर

घर पर बाहर से लगा था ताला और अंदर छिपा था आरोपी फिर भी पकड़ाया..

MP News: यूपी के कानपुर से क्राइम ब्रांच की टीम धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को पकड़कर ले गई...।

less than 1 minute read

मंदसौर

image

Shailendra Sharma

Oct 20, 2025

MANDSAUR

इसी घर से ताला तोड़कर आरोपी को पकड़कर ले गई यूपी पुलिस।

MP News: मध्यप्रदेश के मंदसौर में एक आरोपी ने पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की लेकिन फिर वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दरअसल उत्तरप्रदेश के कानुपर की क्राइम ब्रांच की टीम धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को पकड़ने के लिए मंदसौर शहर की आदिनाथ विहार कॉलोनी पहुंची थी। पुलिस के आते ही परिजन ने आरोपी को घर में छिपा दिया और बाहर से ताला लगा दिया लेकिन इसके बावजूद पुलिस आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले गई।

मोबाइल लोकेशन से पकड़ाया

पुलिस को देखकर परिजन ने भले ही घर के बाहर से ताला लगा दिया था लेकिन आरोपी घर में अंदर बैठकर मोबाइल चला रहा था। आरोपी का मोबाइल चलाना ही उसके पकड़ाने का कारण बना क्योंकि पुलिस को उसकी लाइव लोकेशन मिलती रही और वो घर पर ही थी। इसलिए पुलिस ने घर के बाहर लगा ताला तोड़ा और अंदर पहुंची तो आरोपी राजेन्द्र शर्मा मोबाइल चलाता हुआ मिला। जिसे पकड़कर यूपी पुलिस अपने साथ कानपुर ले गई है जिससे आगे की पूछताछ वहीं पर की जाएगी।

आरोपी के खाते में 58 लाख का ट्रांजिक्शन हुआ

शहर थानाप्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि कानपुर कोतवाली की क्राइम ब्रांच की टीम धोखाधड़ी के मामले में राजेंद्र शर्मा उम्र 48 साल निवासी आदिनाथ विहार कॉलोनी को पकड़कर ले गई है। क्राइम ब्रांच की टीम में सब इंसपेक्टर शिव कुमार शर्मा, पुनीत तोमर, सचिन, प्रधान आरक्षक शरीफ खान और आरक्षक सौरभ पांडे थे। उन्होंने बताया कि आरोपी राजेंद्र शर्मा के खाते में 58 लाख रुपए का ट्रांजिक्शन टुकड़ों में हुआ है। जिनको निकाला भी गया। क्राइम ब्रांच की टीम राजेंद्र को कानपुर ले गई है। वहां पर पूछताछ करेगी।

Published on:

20 Oct 2025 05:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / घर पर बाहर से लगा था ताला और अंदर छिपा था आरोपी फिर भी पकड़ाया..

