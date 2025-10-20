भाजपा नेता पर गोली चलाने वाला पकड़ाया, गाल को छूकर निकली थी गोली

ग्वालियर के महाराजपुरा थाना इलाके के डीडी नगर में 5 दिन पहले बीजेपी नेता रोबिन शर्मा अपने साथियों के साथ रोहित गुर्जर से मिलने के लिए आया था। वो रोहित से मिलने पहुंचा तो देखा कि रोहित और उसका भाई मोहित गुर्जर आपस में लड़ रहे थे। मोहित अपने भाई को गालियां दे रहा था, ये देख रोबिन शर्मा ने बीच बचाव करने और मोहित को समझाने की कोशिश की। भाईयों के बीच रोबिन का बोलना मोहित को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने अपनी थार गाड़ी से अवैध देशी कट्टा निकाला और रोबिन शर्मा पर गोली चला दी थी। गोली रोबिन शर्मा के गाल को छूते हुए निकली थी जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हुआ था।