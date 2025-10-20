Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

भाजपा नेता पर गोली चलाने वाला पकड़ाया, गाल को छूकर निकली थी गोली

mp news: आरोपी और उसके भाई के बीच हो रहा था झगड़ा, भाजपा नेता बीच बचाव करने पहुंचा तो आरोपी ने चला दी थी गोली...।

2 min read

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Oct 20, 2025

gwalior

person who bullet shot bjp leader got caught

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में बीते दिनों भाजपा नेता पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से वारदात में प्रयुक्त देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया है। बता दें कि आरोपी के द्वारा चलाई गई गोली भाजपा नेता के गाल को छूकर निकली थी जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था और तभी से उसकी तलाश में जुटी हुई थी।

बीच बचाव करने आए भाजपा नेता पर चलाई गोली

ग्वालियर के महाराजपुरा थाना इलाके के डीडी नगर में 5 दिन पहले बीजेपी नेता रोबिन शर्मा अपने साथियों के साथ रोहित गुर्जर से मिलने के लिए आया था। वो रोहित से मिलने पहुंचा तो देखा कि रोहित और उसका भाई मोहित गुर्जर आपस में लड़ रहे थे। मोहित अपने भाई को गालियां दे रहा था, ये देख रोबिन शर्मा ने बीच बचाव करने और मोहित को समझाने की कोशिश की। भाईयों के बीच रोबिन का बोलना मोहित को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने अपनी थार गाड़ी से अवैध देशी कट्टा निकाला और रोबिन शर्मा पर गोली चला दी थी। गोली रोबिन शर्मा के गाल को छूते हुए निकली थी जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हुआ था।

आरोपी गिरफ्तार, कट्टा भी जब्त

गोली चलाने के बाद आरोपी मोहित गुर्जर मौके से फरार हो गया था। इधर घायल हालत में बीजेपी नेता रोबिन शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वारदात के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपी मोहित गुर्जर की तलाश में जुटी हुई थी। इसी कड़ी में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मोहित गुर्जर को लक्ष्मणगढ़ पुलिया के पास देखा गया है। इसका पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर उसकी थार गाड़ी से देशी कट्टा जब्त किया गया है।

Updated on:

20 Oct 2025 02:54 pm

Published on:

20 Oct 2025 02:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / भाजपा नेता पर गोली चलाने वाला पकड़ाया, गाल को छूकर निकली थी गोली

