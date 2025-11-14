Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंदसौर

एमपी में PWD इंजीनियर के बेटे का प्लान फेल, 50 लाख की थी डिमांड

MP News: 24 घंटे में पुलिस ने किया झूठ का पर्दाफाश, दोस्तों के साथ मिलकर पीड़ित ने खुद रची थी साजिश...।

2 min read
Google source verification

मंदसौर

image

Shailendra Sharma

Nov 14, 2025

mandsaur

Kidnapping plan of PWD engineer son fails ransom demand for Rs 50 lakh

MP News: मध्यप्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए महज 24 घंटे के अंदर PWD इंजीनियर के 22 साल के बेटे के अपहरण की गुत्थी को सुलझा लिया है। PWD इंजीनियर के बेटे के अपहरण की कहानी झूठी निकली है और पीड़ित यानी PWD इंजीनियर का बेटा खुद ही अपने अपहरणकांड का मास्टमाइंड निकला है। जिसने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी किडनैपिंग की कहानी रची और परिवार वालों से 50 लाख रूपये की फिरौती की मांग की थी।

अपहरण कर मांगी 50 लाख की फिरौती

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गुरूवार को PWD इंजीनियर कमल जैन ने पुलिस थाने आकर शिकायत की थी कि उनका बेटा हर्शुल जैन सुबह करीब 8 बजे कोटा के लिए निकला था लेकिन रास्ते में ही उसका अपहरण कर लिया गया है। दोपहर करीब 4 बजे हर्शुल के फोन से किडनैपर ने फोन कर उसे किडनैप करने और छोड़ने के एवज में 50 लाख रूपये फिरौती की मांग की थी। किडनैपिंग और 50 लाख रूपये की फिरौती मांगे जाने की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया तुरंत मामले की तफ्तीश शुरू की।

24 घंटे में पर्दाफाश

पुलिस ने जांच शुरू की और कोटा और राजस्थान के कई इलाकों में सर्चिंग की। इसी दौरान पुलिस को हर्षल की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल खंगालने पर शक हुआ। शक होने पर पुलिस ने हर्शुल के करीबी दोस्त गणपत सिंह को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो बताया उससे पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल हर्शुल ने खुद ही अपने अपहरण की प्लानिंग की थी और अपने तीन दोस्तों गणपत सिंह, जनरल सिंह और कुलदीप को प्लान में शामिल किया था। इस खुलासे के बाद पुलिस को सब साफ समझ आ गया और पुलिस हर्शुल तक पहुंच गई।

कर्ज चुकाने रची साजिश
पुलिस के मुताबिक हर्शुल कोटा में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता है और एक चाय दुकान का भी चलाता है वो कूलर की जाली की फैक्ट्री भी शुरू करने वाला था। इन्हीं सब में उसे काफी घाटा लगा और वो कर्ज में डूब गया था। हर्शुल को उम्मीद थी कि परिजन फिरौती में 50 लाख रूपये दे देंगे इससे वो अपना कर्जा उतार देगा और कूलर की जाली की फैक्ट्री भी शुरू कर लेगा इसलिए उसने खुद के अपहरण की साजिश रची। पुलिस ने हर्शुल और गणपत को हिरासत में लिया है जबकि दो अन्य आरोपी जनरल सिंह और कुलदीप अमरालिया अभी फरार हैं जिनकी तलाश कर रही है।

ये भी पढ़ें

Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों को 1500 रूपये महीने के साथ मिल सकती है एक और बड़ी सौगात..
भोपाल
cm mohan yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 07:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / एमपी में PWD इंजीनियर के बेटे का प्लान फेल, 50 लाख की थी डिमांड

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : आज बिहार ने बता दिया, फिर एक बार NDA सरकार: पीएम मोदी

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नेता प्रतिपक्ष से 18 लाख की ठगी! धार्मिक यात्रा कराने के नाम पर लगाया चूना

haj yatra scam mandsaur nagar palika rafat payami mp news
मंदसौर

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा, मरीज ले जा रही एंबुलेंस पुलिया से गिरी, 2 की मौत एक गंभीर

Road Accident
मंदसौर

रील बनाने की अजीब सनक; सड़क पर दौड़ती कार की छत से आतिशबाजी, स्टंटबाजी का वीडियो वायरल

Weird Reel Making Craze
मंदसौर

घर पर बाहर से लगा था ताला और अंदर छिपा था आरोपी फिर भी पकड़ाया..

MANDSAUR
मंदसौर

एमपी में किसानों से वापस मांग रहे मुआवजा राशि, नहीं देने पर कुर्की की धमकी, खाते फ्रीज किए

Soybean farmers
मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.