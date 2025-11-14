एमपी में PWD इंजीनियर के बेटे का प्लान फेल, 50 लाख की थी डिमांड

कर्ज चुकाने रची साजिश

पुलिस के मुताबिक हर्शुल कोटा में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता है और एक चाय दुकान का भी चलाता है वो कूलर की जाली की फैक्ट्री भी शुरू करने वाला था। इन्हीं सब में उसे काफी घाटा लगा और वो कर्ज में डूब गया था। हर्शुल को उम्मीद थी कि परिजन फिरौती में 50 लाख रूपये दे देंगे इससे वो अपना कर्जा उतार देगा और कूलर की जाली की फैक्ट्री भी शुरू कर लेगा इसलिए उसने खुद के अपहरण की साजिश रची। पुलिस ने हर्शुल और गणपत को हिरासत में लिया है जबकि दो अन्य आरोपी जनरल सिंह और कुलदीप अमरालिया अभी फरार हैं जिनकी तलाश कर रही है।