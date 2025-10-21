Patrika LogoSwitch to English

मंदसौर

रील बनाने की अजीब सनक; सड़क पर दौड़ती कार की छत से आतिशबाजी, स्टंटबाजी का वीडियो वायरल

Weird Reel Making Craze : पिपलियामंडी-मनासा मार्ग पर चलती कार की छत पर पटाखे फोड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद एक्शन में आई पुलिस।

less than 1 minute read

मंदसौर

image

Faiz Mubarak

Oct 21, 2025

Weird Reel Making Craze

रील बनाने की अजीब सनक (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Weird Reel Making Craze : मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पिपलियामंडी-मनासा मार्ग पर दिवाली की रात में चलती कार की छत पर रखकर पटाखों की आतिसबाजी करने का एक हैरतंगेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सामने आए वीडियो में कुछ युवक चलती कार की छत से आसमान में जाकर फूटने वाले पटाखे जलाते और उसका वीडियो बनाते नजर आए। कार क्रमांक एमपी 09 डीसी 8139 की छत पर पटाखे जलाए जा रहे थे, जबकि कुछ युवक कार के आगे-पीछे चलते हुए वीडियो शूट करते नजर आ रहे हैं।

वायरल हो रहे वीडियो में दिखा सकता है कि, एक कार राजमाता विजयाराजे सिंधिया द्वार से पिपलिया मंडी में प्रवेश करती हैं। कार में सवार एक युवक खिड़की से बाहर लटककर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता भी दिखाई दे रहा है। यह खतरनाक स्टंट न सिर्फ सड़क सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि किसी बड़े हादसे को भी न्योता है। युवकों की इस हरकत करके मार्ग से गुजर रहे अन्य राहगीरों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया।

वायरल हुआ ये वीडियो

वीडियो वायरल होने के बाद पिपलियामंडी चौकी प्रभारी धर्मेश यादव ने कहा कि, ये इंदौर पासिंग गाड़ी पिपलियामंडी-मनासा रोड पर जाती दिख रही है। वीडियो सामने आते ही पुलिस टीम को रवाना कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और कार को राउंडअप किया गया। चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 132(2)/184 के तहत चालान बनाया गया है। साथ ही, संबंधित युवकों के परिजन को थाने बुलाकर सख्त चेतावनी दी गई। पुलिस ने कहा कि ऐसे खतरनाक स्टंट करने वालों पर आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

Published on:

21 Oct 2025 04:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / रील बनाने की अजीब सनक; सड़क पर दौड़ती कार की छत से आतिशबाजी, स्टंटबाजी का वीडियो वायरल

