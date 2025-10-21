रील बनाने की अजीब सनक; सड़क पर दौड़ती कार की छत से आतिशबाजी, स्टंटबाजी का वीडियो वायरल

Weird Reel Making Craze : मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पिपलियामंडी-मनासा मार्ग पर दिवाली की रात में चलती कार की छत पर रखकर पटाखों की आतिसबाजी करने का एक हैरतंगेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सामने आए वीडियो में कुछ युवक चलती कार की छत से आसमान में जाकर फूटने वाले पटाखे जलाते और उसका वीडियो बनाते नजर आए। कार क्रमांक एमपी 09 डीसी 8139 की छत पर पटाखे जलाए जा रहे थे, जबकि कुछ युवक कार के आगे-पीछे चलते हुए वीडियो शूट करते नजर आ रहे हैं।