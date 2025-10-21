एमपी में दिवाली की रात आग का तांडव, अलग-अलग घटनाओं में करोड़ों का नुकसान

ग्वालियर में आतिशबाजी के चलते 30 से अधिक इलाकों में आगजनी के मामले सामने आए हैं। फायर स्टेशन के मुख्य कार्यालय में आग बुझाने के लिए 30 से ज्यादा फोन आए। साथ ही सब स्टेशनों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। शहर में सबसे बड़ी आगजनी एक कपड़ा गोदाम में होना बताई गई है। जगताप की गोठ स्थित जैन कपड़ा गोदाम में पटाखे की चिंगारी से आग भड़की है। बताया जा रहा है कि यहां लोवर बनाने का काम होता है। आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। घटना में लाखों के नुकसान की आशंका है। वहीं, एक मकान में आग लगने से पूरे घर का सामान भी खाक हो गया है।