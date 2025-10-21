एमपी में दिवाली की रात आग का तांडव, अलग-अलग घटनाओं में करोड़ों का नुकसान

एमपी में दिवाली की रात आग का तांडव (Photo Source- Patrika Input)
Fire Wreaks Havoc In MP : एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में दिवाली की धूम देखने को मिली तो वहीं, दूसरी तरफ आतिशबाजी के चलते सूबे के अलग-अलग जिलों से भीषण आगजनी की खबरें भी सामने आईं। हालांकि, आगजनी की इन घटनाओं में कुल नुकसान का स्पष्ट आंकलन तो नहीं हो सका है, लेकिन अनुमानित तौर पर करोड़ों का नुकसान हुआ है।
दिवाली की रात आतिशबाजी के चलते कई शहरों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। ग्वालियर में कपड़ा गोदाम में आग लग गई। सागर में दो अलग अलग स्थानों पर भीषण आग लग गई। नीमच में पटाखे की चिंगारी से घर जल गया तो वहीं बीना में टाइल्स गोदाम में आगजनी हुई है। साथ ही, मुरैना में पीवीसी पाइप-टंकी गोडाउन में भीषण आग लगी है। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत से इन सभी घटनाओं पर काबू पाया है तो आइये जानते हैं प्रदेश के किन-किन शहरों में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं।
ग्वालियर में आतिशबाजी के चलते 30 से अधिक इलाकों में आगजनी के मामले सामने आए हैं। फायर स्टेशन के मुख्य कार्यालय में आग बुझाने के लिए 30 से ज्यादा फोन आए। साथ ही सब स्टेशनों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। शहर में सबसे बड़ी आगजनी एक कपड़ा गोदाम में होना बताई गई है। जगताप की गोठ स्थित जैन कपड़ा गोदाम में पटाखे की चिंगारी से आग भड़की है। बताया जा रहा है कि यहां लोवर बनाने का काम होता है। आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। घटना में लाखों के नुकसान की आशंका है। वहीं, एक मकान में आग लगने से पूरे घर का सामान भी खाक हो गया है।
शहर से आगजनी की दो बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। शहर में एक कपड़ा शोरूम और दूसरी घर में आगजनी की बड़ी घटना सामने आई है। पहली घटना नगर के प्रमुख श्री बड़े बालाजी मंदिर के समीप नया बाजार में घटी, जहां प्रदीप भामावत के व्यवसायिक संस्थान आदिनाथ वस्त्रालय शोरूम भवन की दूसरी मंजिल पर रात करीब 12.20 बजे अचानक आग लग गई। सूचना पर आधे घंटे में नपा की फायर ब्रिगेड टीम और टैंकर पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
वहीं, नीमच सिटी इलाके में पटाखे की चिंगारी से घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा गद्दा (सोफा) बनाने का फोम जलकर खाक हो गया। वहीं, आग की लपटे खिड़की से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन, तब तक घर में रखा सामान भी जलकर राख हो चुका था।
दिवाली की रात सागर में आगजनी की 3 बड़ी घटनाएं हुईं। पटाखों की आग ने एक गद्दे के गोदाम, टाइल्स के गोदाम और एक दुकान में आग लगी है। आग की पहली सूचना जिले के बीना थाना क्षेत्र के राजीव गांधी वार्ड में आतिशबाजी के दौरान टाइल्स गोदाम में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने पहले तो दीवार तोड़कर बोरिंग के पानी से आग बुझाने की कोशिश की। वहीं, नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम भी मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम में पुट्ठे से पैक टाइल्स और बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का सामान था। घटना में कोई जानहानि तो नहीं हुई, लेकिन लाखों के नुकसान की संभावना है।
वहीं, भगवानगंज में नीलकमल गद्दे की गोदाम में आग लगी है। नगर निगम की 2 फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। बचाया जा रहा है कि, 6000 वर्गफीट की 3 मंजिल बिल्डिंग में गद्दे भरे थे। वहीं, तीसरी आगजनी की घटना शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने दुकान में हुई। जबतक फायर टीम ने आग पर काबू पाया, तब तक दुकान का सभी सामान जलकर राख हो चुका था।
दिवाली की रात बुरहानपुर में आगजनी की 3 अलग-अलग घटनाएं सामने आईं। महाजनापेट में एक पुराने मकान में आग लगने पूरा सामान जल गया। वहीं, अक्षरधाम कॉलोनी के सामने किसान के खेत और जिला अस्पताल के पास बीज निगम के खेत में तैयार खड़ी गन्ने की फसल में आग लगी है। निगम के फायर ब्रिगेड वाहनों ने तीनों स्थानों पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। साथ ही, घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार, निगमायुक्त समेत प्रशासनिक अमला भी तुरंत ही मौके पर पहुंचा नजर आया।
मुरैना के सबलगढ़ के वार्ड क्रमांक दो में पीवीसी पाइप और टंकी के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जहां घटना हुई ठीक उसके सामने पेट्रोल पंप है। वहीं, सूचना के एक घंटे बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है।
