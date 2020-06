Gold Futures Price : London से New York और New Delhi तक Gold And Silver Price में इजाफा

नई दिल्ली। देश और विदेश दोनों जगहों पर सोना और चांदी के दाम ( Glod And Silver Price Today ) में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। न्यूयॉर्क ( New York ) से लेकर नई दिल्ली ( New Delhi और लंदन London तक चांदी के दाम ( Silver Price ) में 2 फीसदी की तेजी के साथ भाग रहा है। वहीं दूसरी ओर सोने के दाम ( Gold Price Today ) में एक फीसदी की बढ़त देखने को मिल रही है। जबकि शुक्रवार को अमरीकी आंकड़ों की वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। भारत में सोना एक बार फिर से 46 हजार के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चांदी 48 हजार के पार कारोबार कर रही है। आइए आपको भी बताते हैं कि सोने और चांदी के दाम ( Gold And Silver Price ) में किस तरह से तेजी देखने को मिल रही है।

Boycott Chinese Products: CAIT का बड़ा ऐलान, भारत से बाहर होंगे 3000 Chinese Goods!

भारतीय वायदा बाजार में सोना और चांदी के दाम में तेजी

आज भारतीय शेयर बाजार में सोना और चांदी के दाम में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 4 बजकर 55 मिनट पर सोने के दाम 280 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी के साथ 45987 रुपए प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं आज सोना ओपन 45800 रुपए प्रति दस ग्राम पर खुला था। जबकि शुक्रवार को सोना रात 11 बजकर 30 मिनट पर 45708 रुपए प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था।

वहीं चांदी की बात करें तो भारतीय वायदा बाजार में और ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। आज चांदी में करीब 2 फीसदी की बढ़त देखने को तिल रही है। 4 बजकर 33 मिनट पर चांदी 850 रुपए प्रति किलोग्रात की तेजी के साथ 48200 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। जबकि आज सुबह चांदी 47652 प्रति किलोग्राम ग्राम पर कारोबार कर रही है। जबकि शुक्रवार को चांदी रात 11 बजेकर 30 मिनट पर 47315 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहे हैं।

Mubadala के बाद Jio Platforms में ADIA करेगी 5683 करोड़ रुपए का Investment

विदेशी बाजारों में सोना और चांदी के दाम

वहीं दूसरी ओर विदेशी बाजारों में सोना और चांदी के दाम में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। न्यूयॉर्क के कॉमेक्स मार्केट में सोना 16 डॉलर की तेजी के साथ 1699डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रही है। जबकि यूरोपीय बाजारों में सोना 11 यूरो की तेजी के साथ 1503 यूरो प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। लंदन में सोने के दाम करीब 7 पाउंड प्रति ओंस की तेजी के साथ बढ़ रहे हैंख्, जिसकी वजह से सोने के दाम 1340 पाउंड पर कारोबार कर रहा है।

वहीं दूसरी ओर चांदी सोने के मुकाबले और ज्यादा तेजी के साथ कारोबार कर रही है। न्यूयॉर्क में चांदी 2.29 फीसदी की बढ़त के साथ करीब 18 डॉलर पर कारोबार रही है। वहीं यूरोपीय बाजारों में चांदी 1.50 फीसदी की बढ़त के साथ 16 यूरो और लंदर में चांदी करीब 14 पाउंड प्रति ओंस पर कारोबार कर रही है।