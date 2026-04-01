मथुरा में AI से जुड़ा गंभीर मामला…सीएम योगी के साथ बनाया फर्जी फोटो, सोशल मीडिया पर किया वायरल

पुलिस के अनुसार मामले में नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान, लोकेशन और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच साइबर तकनीकी टीम द्वारा की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि “यह मामला साइबर फ्रॉड के साथ-साथ एआई तकनीक के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। सभी आरोपियों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी फोटो या संदेश की सत्यता जांचे बिना विश्वास न करें और किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल या ओटीपी साझा करने से बचें।