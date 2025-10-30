बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने से गायब हो गया सारा खजाना? संतों ने दी आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी; PM मोदी से…

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने इस मामले को साजिश करार देते हुए PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि खजाने के तालों पर सरकारी सील ना होने का फायदा उठाकर कुछ मंदिर व्यवस्थापकों ने श्रद्धालुओं की दान की गई संपत्ति को चुरा लिया। महाराज ने मांग की है कि पूरे मामले की CBI से निष्पक्ष जांच हो। साथ ही, दोषी अधिकारियों की व्यक्तिगत संपत्ति की भी तुरंत जांच हो। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों भक्तों की आस्था का सवाल है, इसलिए मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।