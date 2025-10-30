Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने से गायब हो गया सारा खजाना? संतों ने दी आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी; PM मोदी से…

Banke Bihari Temple Toshakhana: बांके बिहारी मंदिर के गायब खजाने को लेकर विवाद हो गया है। संतों ने आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। जानिए, संतों ने PM मोदी से क्या मांग की है?

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Harshul Mehra

Oct 30, 2025

allegations of theft of treasury of banke bihari temple vrindavan

बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने से गायब हो गया सारा खजाना? फोटो सोर्स-Ai

Banke Bihari Temple Toshakhana: वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी मंदिर के वर्षों पुराने तोषखाने को हाल ही में खोला गया। जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ब्रज के संतों का गुस्सा तोषखाने से खजाना गायब देख भड़क गया है। उन्होंने PM नरेंद्र मोदी से मामले की CBI जांच की मांग की है।

54 साल बाद खोला गया था तोषखाना

बता दें कि 54 साल बाद 18 अक्टूबर को मंदिर समिति ने तहखाने को खोला था। ऐसा दावा किया जा रहा था कि तोषखाने में सोना, चांदी, हीरे-जवाहरात से जड़े आभूषण और दान की गई संपत्ति के कागजात हैं, लेकिन अंदर केवल कुछ बर्तन, सोने की एक छड़, चांदी की तीन छड़ें, कुछ मोती और दो तांबे के सिक्के ही मिले। करोड़ों रुपए के कथित खजाने का कोई सबूत नहीं मिला।

मामले की CBI से निष्पक्ष जांच की मांग

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने इस मामले को साजिश करार देते हुए PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि खजाने के तालों पर सरकारी सील ना होने का फायदा उठाकर कुछ मंदिर व्यवस्थापकों ने श्रद्धालुओं की दान की गई संपत्ति को चुरा लिया। महाराज ने मांग की है कि पूरे मामले की CBI से निष्पक्ष जांच हो। साथ ही, दोषी अधिकारियों की व्यक्तिगत संपत्ति की भी तुरंत जांच हो। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों भक्तों की आस्था का सवाल है, इसलिए मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

CM योगी आदित्यनाथ को भी लिखा जा चुका है पत्र

महाराज ने बताया कि उन्होंने 19 अक्टूबर को यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को भी इसी मांग का पत्र लिखा था, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं, वृंदावन के उड़िया बाबा मंदिर में संत समाज की बैठक हुई, जहां साध्वी इंदुलेखा, अनिल कृष्ण शास्त्री, राजेश पाठक और महामंडलेश्वर रामदास महाराज जैसे संतों ने एकजुट होकर मामले में CBI जांच की मांग दोहराई। साध्वी इंदुलेखा ने कहा कि राजा-महाराजाओं और भक्तों द्वारा दान किया गया यह खजाना सनातन धर्म की धरोहर है, इसे लूटने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

संतों ने दी आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी

संतों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मामले में CBI जांच शुरू नहीं हुई, तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। उनका कहना है कि मंदिर प्रबंधन की लापरवाही से लाखों-करोड़ों का चढ़ावा गायब हो गया। इतिहासकारों की माने तो 1971 में आखिरी बार खजाने को खोला गया था, तब कुछ सामान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मथुरा में जमा किया गया था।

ये भी पढ़ें

अखिलेश यादव की खरी-खरी; बोले- सत्ता के अहंकार में किसान, नौजवान के साथ अन्याय कर रही BJP
लखनऊ
akhilesh yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 04:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने से गायब हो गया सारा खजाना? संतों ने दी आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी; PM मोदी से…

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अपनी ही बेटियों पर पिता की गंदी नजर; महीनों तक करता रहा रेप, बहनों की इज्जत के लिए भाई ने तलवार से काट डाला

father raped his daughters for months brother killed him brutal crime
मथुरा

वृंदावन में कुछ ऐसा हुआ कि दो किलोमीटर तक सड़क थम गई, प्रेमानंद महाराज को देख रो पड़े भक्त

Mathura
मथुरा

स्पा सेंटर की आड़ में बड़े पैमाने पर चल रहा है गंदा धंधा…सीओ आशना चौधरी की छापेमारी, आपत्तिजनक हाल में मिले युवक और युवतियां

Up news, mathura
मथुरा

1 लड़की के 2 बॉयफ्रेंड; गेस्ट हाउस में पहले से मिलते समय दूसरा भी आ गया, बस…

mathura businessman murdered had gone to meet his girlfriend
मथुरा

Sant Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवाओं में आस्था, दरगाह में चादर चढ़ा मांगी दुआ

संत प्रेमानंद महाराज (फोटो सोर्स- 'X' Mathura Vrindavan वीडियो ग्रैब)
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.