एक बार फिर चर्चा में आए ASP अनुज चौधरी; इस बार खाकी वर्दी में बाबा के….

ASP अनुज चौधरी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। स्पोर्ट्स कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होकर उन्होंने सब-इंस्पेक्टर से लेकर DSP और फिर ASP तक का सफर तय किया। उनका जन्म 15 जुलाई 1978 को मुजफ्फरनगर के बेहड़ी गांव में हुआ था। साल 2000 में वे स्पोर्ट्स कोटे से UP पुलिस में शामिल हुए थे। वर्तमान में वे UP पुलिस में वह ASP के पद पर कार्यरत हैं।