एक बार फिर चर्चा में आए ASP अनुज चौधरी; इस बार खाकी वर्दी में बाबा के….

एक बार फिर चर्चा में आए ASP अनुज चौधरी। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज
ASP Anuj Chaudhary: ASP अनुज चौधरी का नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है। पहले संभल में CO रहते हुए वे अपने बयानों की वजह से चर्चा में आए थे। कुछ समय पहले फिरोजाबाद में ASP (ग्रामीण) के रूप में तैनाती के दौरान वे एक एनकाउंटर में बाल-बाल बचे थे। बदमाश नरेश की गोली उनकी बुलेटप्रूफ जैकेट में जा धंसी थी, लेकिन गनीमत रही कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी।
हालांकि, इस बार ना तो कोई बयान और ना ही कोई एनकाउंटर बल्कि एक संत के पैर छूने वाला वीडियो उन्हें विवादों में ले आया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ASP अनुज चौधरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह मथुरा में खाकी वर्दी पहने एक बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं।
लोगों का सवाल है कि वर्दी में रहते हुए एक अधिकारी को ऐसी धार्मिक प्रथाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं? कई लोग इसे 'मर्यादा भूलने' जैसा मान रहे हैं और नियमों का हवाला देकर आलोचना कर रहे हैं।
अनुज चौधरी पेशे से पुलिस अधिकारी जरूर हैं, लेकिन उनकी असली पहचान एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान की है। ओलंपिक और एशियन गेम्स में वे भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके सिक्स-पैक एब्स, वर्कआउट वीडियो, एक्टिंग क्लिप्स और लक्जरी गाड़ियों के साथ ली गई फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहती हैं।
ASP अनुज चौधरी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। स्पोर्ट्स कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होकर उन्होंने सब-इंस्पेक्टर से लेकर DSP और फिर ASP तक का सफर तय किया। उनका जन्म 15 जुलाई 1978 को मुजफ्फरनगर के बेहड़ी गांव में हुआ था। साल 2000 में वे स्पोर्ट्स कोटे से UP पुलिस में शामिल हुए थे। वर्तमान में वे UP पुलिस में वह ASP के पद पर कार्यरत हैं।
बड़ी खबरेंView All
मथुरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग