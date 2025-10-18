54 साल बाद खुला बांके बिहारी का प्राचीन खजाना, जानें धनतेरस पर अबतक क्या-क्या मिला? सांपों के बच्चे भी मिले!

मंदिर के गर्भगृह के पास बने इस तहखाने का आखिरी दौरा 1971 में हुआ था। तब बहुमूल्य आभूषण बैंक लॉकर में ले जाए गए थे। हाई पावर कमेटी ने 29 सितंबर को फैसला लिया और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने 17 अक्टूबर को आदेश जारी किया। सुबह आरती के बाद शुरू हुई प्रक्रिया में गोस्वामी परिवार के सदस्यों ने दीप जलाकर मंगल कामना की। जंग लगे ताले ग्राइंडर से कटे, लेकिन अंदर धूल-मिट्टी का ढेर और हवा की कमी ने सबको मास्क लगाने पर मजबूर कर दिया।