7 अगस्त 2025,

मथुरा

UP News: युवतियों पर अशोभनीय टिप्पणी करना अनिरुद्धाचार्य को पड़ा भारी; अब उठाया गया ये कदम

UP News: महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जानिए गुस्साई महिलाओं ने उनके खिलाफ क्या कदम उठाया?

मथुरा

Harshul Mehra

Aug 07, 2025

Aniruddhacharya
बुरे फंसे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

UP News: कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में उन्होंने युवतियों को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी। इसका विरोध जगह-जगह पर किया गया। पुलिस और महिला आयोग में शिकायत के साथ ही उनके खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया। अब उनके खिलाफ 2 महिलाओं वकीलों ने केस दर्ज करवाया है।

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की बढ़ी मुश्किलें

दरअसल, ACJM कोर्ट में दो महिला वकीलों ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस दाखिल किया है। इस वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बार एसोसिएशन की सदस्य प्रियदर्शिनी मिश्रा और सौम्या शुक्ला ने गुरुवार को ACJM प्रथम की कोर्ट में वाद दाखिल किया।

अनिरुद्धाचार्य ने की थी अमर्यादित टिप्पणी

इसमें कहा गया कि, अपने कथा प्रांगण में 25 साल से कम उम्र की युवतियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने की है। 20 से 26 साल तक की अविवाहित रहने वाली युवतियों की व्यापक स्तर पर भावनाएं उनके इस बयान के कारण आहत हुई हैं।

SSP ने नहीं की शिकायत पर कार्रवाई

महिला अधिवक्ताओं की माने तो उन्होंने मामले की शिकायत SSP को भी की थी लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से उन्होंने ACJM प्रथम कोर्ट में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ वाद दाखिल किया है।

07 Aug 2025 10:40 am

