UP News: युवतियों पर अशोभनीय टिप्पणी करना अनिरुद्धाचार्य को पड़ा भारी; अब उठाया गया ये कदम

UP News: कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में उन्होंने युवतियों को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी। इसका विरोध जगह-जगह पर किया गया। पुलिस और महिला आयोग में शिकायत के साथ ही उनके खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया। अब उनके खिलाफ 2 महिलाओं वकीलों ने केस दर्ज करवाया है।
दरअसल, ACJM कोर्ट में दो महिला वकीलों ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस दाखिल किया है। इस वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बार एसोसिएशन की सदस्य प्रियदर्शिनी मिश्रा और सौम्या शुक्ला ने गुरुवार को ACJM प्रथम की कोर्ट में वाद दाखिल किया।
इसमें कहा गया कि, अपने कथा प्रांगण में 25 साल से कम उम्र की युवतियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने की है। 20 से 26 साल तक की अविवाहित रहने वाली युवतियों की व्यापक स्तर पर भावनाएं उनके इस बयान के कारण आहत हुई हैं।
महिला अधिवक्ताओं की माने तो उन्होंने मामले की शिकायत SSP को भी की थी लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से उन्होंने ACJM प्रथम कोर्ट में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ वाद दाखिल किया है।