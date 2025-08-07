UP News: युवतियों पर अशोभनीय टिप्पणी करना अनिरुद्धाचार्य को पड़ा भारी; अब उठाया गया ये कदम

UP News: कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में उन्होंने युवतियों को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी। इसका विरोध जगह-जगह पर किया गया। पुलिस और महिला आयोग में शिकायत के साथ ही उनके खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया। अब उनके खिलाफ 2 महिलाओं वकीलों ने केस दर्ज करवाया है।