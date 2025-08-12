छत्तीसगढ़ कुंज में भगवत कथा करेंगे जगद्गुरु रामभद्राचार्य, जन्माष्टमी महोत्सव पर आएंगे मनोज तिवारी, कन्हैया मित्तल और नीती मोहन

छत्तीसगढ़ कुंज के महामंडलेश्वर गोपी कृष्ण दास महाराज की अध्यक्षता में आश्रम परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भागवत कथा एवं जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज द्वारा भक्तों को भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर में 108 अष्टोत्तरशत का भी आयोजन किया जा रहा है।