छत्तीसगढ़ कुंज में भगवत कथा करेंगे जगद्गुरु रामभद्राचार्य, जन्माष्टमी महोत्सव पर आएंगे मनोज तिवारी, कन्हैया मित्तल और नीती मोहन

वृंदावन : नगर की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग स्थित छत्तीसगढ़ कुंज में 13 अगस्त बुधवार से 19 अगस्त तक भागवत कथा एवं जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
इसके संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन छत्तीसगढ़ कुंज आश्रम में मंगलवार को आयोजित किया गया। इसमें जानकारी देते हुए आश्रम के उत्तराधिकारी महंत रामचंद्र दास महाराज ने बताया कि साकेतवासी पूज्य रामबलिदास महाराज की पावन स्मृति में ठाकुर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ कुंज के महामंडलेश्वर गोपी कृष्ण दास महाराज की अध्यक्षता में आश्रम परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भागवत कथा एवं जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज द्वारा भक्तों को भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर में 108 अष्टोत्तरशत का भी आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रातः कालीन बेला में सुबह 8 बजे से वेदपाठी ब्राह्मणों द्वारा अष्टोत्तरशत का पाठ किया जाएगा। वहीं, तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज द्वारा प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक भक्तों को भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा। साथ ही संध्याकालीन बेला में अनेकों कलाकार आश्रम में विराजमान ठाकुर मथुरामल जी महाराज के समक्ष अपनी प्रस्तुति देंगे।
प्रस्तुति देने वालों में बाबा चित्र विचित्र महाराज, प्रसिद्ध गायक एवं सांसद मनोज तिवारी, प्रसिद्ध गायिका नीति मोहन, प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी, प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल एवं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव संगठन द्वारा कृष्ण लीला का भी मंचन होगा।
प्रेस वार्ता में महामंडलेश्वर हेमकांत शरण महाराज, मदन मोहन दास, द्वारका दास, नारायणाचार्य, मीडिया प्रभारी शांतनु शुक्ला, कृष्ण अवतार गोयल, दीपचंद, ब्रह्म दत्त शर्मा, मुकेश शर्मा, रोहित रिछारिया आदि मौजूद रहे।