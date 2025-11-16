सनातन एकता यात्रा में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, बोले- अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, गोपाल कृष्ण भी अच्छे से मुस्कुराएंगे

MPCM Dr. Mohan Yadav, joined Sanatan Ekta मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ कदमताल मिलाया। सड़क पर बैठकर उनके साथ भोजन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सनातन एकता पदयात्रा को शुभकामनाएं दी और कहा, "जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, भगवान चाहेंगे तो गोपाल कृष्ण भी मुस्कुराएंगे।" इस मौके पर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। एएसपी अनूप चौधरी के नेतृत्व में यात्रा आगे बढ़ रही थी।