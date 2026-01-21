मथुरा वृंदावन के यमुना नदी में दिखा पांच फन वाला कालिया नाग? जानें सच्चाई

Five-headed Kaliya cobra spotted in Yamuna River मथुरा वृंदावन के यमुना नदी में कालिया नाग दिखाई पड़ने की चर्चा जोड़ों पर है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है।‌ जिसे शेयर भी किया जा रहा है। इस संबंध में कई प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। वायरल वीडियो में पांच वाला नाग दिखाया जा रहा है। अलग-अलग वीडियो में कई दावे किए जा रहे हैं। कोई मथुरा का तो कोई वृंदावन का वीडियो बता रहा है। इसी प्रकार का एक वीडियो सात फन वाला वायरल हो रहा है। जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि नाव में बैठकर कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं।