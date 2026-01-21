21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

मथुरा वृंदावन के यमुना नदी में दिखा पांच फन वाला कालिया नाग? जानें सच्चाई

five-headed Kaliya cobra was spotted in Yamuna River. मथुरा वृंदावन के यमुना नदी में पांच फन वाला कालिया नाग दिखाई पड़ने का लोगों ने दावा किया है। बताया गया कि इतना बड़ा सांप उन्होंने नहीं देखा है। कुछ लोग कृष्ण जन्मभूमि से जोड़कर देख रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

मथुरा

image

Narendra Awasthi

Jan 21, 2026

पांच फन वाला कालिया नाग फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब

फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब

Five-headed Kaliya cobra spotted in Yamuna River मथुरा वृंदावन के यमुना नदी में कालिया नाग दिखाई पड़ने की चर्चा जोड़ों पर है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है।‌ जिसे शेयर भी किया जा रहा है। इस संबंध में कई प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। वायरल वीडियो में पांच वाला नाग दिखाया जा रहा है। अलग-अलग वीडियो में कई दावे किए जा रहे हैं। कोई मथुरा का तो कोई वृंदावन का वीडियो बता रहा है। इसी प्रकार का एक वीडियो सात फन वाला वायरल हो रहा है। जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि नाव में बैठकर कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं।


कृष्ण जन्मभूमि पर कालिया नाग

उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन की किसी नदी में कालिया नाग निकालने की चर्चा जोरों पर है। किसका वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है? वीडियो में सांप पानी की लहरों में अंदर-बाहर आ जा रहा है। जिसके पांच फन हैं। लोगों का दावा है कि यह कालिया नाग यमुना नदी में दिखाई पड़ा है। ‌वीडियो वायरल करने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद यह वीडियो बनाया है। कृष्ण की जन्मभूमि पर कालिया नाग के आने की बात कही जा रही है।

क्या यह एआई जनरेटेड वीडियो है?

लेकिन गौर से देखने पर कुछ और ही निकल कर सामने आया। वीडियो को AI से बनाया गया है और यह इतनी सफाई से बनाया गया है कि जल्दी कोई इसकी पहचान नहीं कर सकता है। ‌वायरल वीडियो में पानी के अंदर से सांप का निकलना और फिर अंदर जाना बनावटी लगता है। मेटा एआई के अनुसार यह वीडियो एआई जेनरेटेड है। इसे काफी होशियारी से बनाया गया है, लेकिन पानी में सांप की हरकतें और पानी की लहर वास्तविक नहीं लग रही हैं, जिससे यमुना नदी में पांच फन वाला कालिया नाग देखने का दावा फर्जी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 09:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / मथुरा वृंदावन के यमुना नदी में दिखा पांच फन वाला कालिया नाग? जानें सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घर और मंदिर की पूजा में कौन अच्छी? प्रेमानंद महाराज ने दिया उत्तर, कथावाचक इंद्रेश ने लिया आशीर्वाद

कथावाचक इंद्रेश और संत प्रेमानंद महाराज का सत्संग फोटो सोर्स- भजन मार्ग
मथुरा

बांके बिहारी में VIP दर्शन के नाम पर करता था दोस्ती, फिर बना लेता था अश्लील वीडियो, कई युवतियों हुईं शिकार

VIP दर्शन के नाम पर युवतियों का अश्लील वीडियो
मथुरा

मथुरा में मानवता तार-तार: ‘टॉफी’ का लालच देकर 5 साल की मासूम से दरिंदगी, 15 वर्षीय किशोर ने किया..

mathura minor girl assault news
मथुरा

बात करते-करते 10 सेकेंड में मौत, चाय की दुकान पर बैठने के लिए उठाया स्टूल… गिरे फिर न उठे

मथुरा

वृंदावन पहुंचे प्रसिद्ध पार्श्वगायक कुमार सानू ने सुनाया- जब कोई बात बिगड़ जाए… जानें क्या बोले प्रेमानंद महाराज

कुमार सानू पहुंचे प्रेमानंद महाराज के आश्रम (फोटो सोर्स- भजन मार्ग)
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.