1 लड़की के 2 बॉयफ्रेंड; गेस्ट हाउस में पहले से मिलते समय दूसरा भी आ गया, बस…

परिवार को पहले बताया गया कि मारूफ का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब वे फरीदाबाद पहुंचे तो बीके अस्पताल में मारूफ का शव देखकर चौंक गए। उसके शरीर पर धारदार हथियारों के गहरे घाव थे। परिवार ने जांच के दौरान पुलिस को बताया कि मारूफ को एक युवती ने मिलने के लिए बुलाया था। पुलिस का कहना है कि आस-पास लगे CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।