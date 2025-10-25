1 लड़की के 2 बॉयफ्रेंड; गेस्ट हाउस में पहले से मिलते समय दूसरा भी आ गया, बस…

गेस्ट हाउस में पहले प्रेमी से मिलते समय दूसरा भी आ गया। फोटो सोर्स-Ai
Crime News: उत्तर प्रदेश के मथुरा के एक कारोबारी की हत्या हरियाणा में कर दी गई। मृतक के भाई की माने तो 2 दिन पहले मृतक मारूफ की प्रेमिका ने उसे फरीदाबाद बुलाया था। इस दौरान दोनों एक गेस्ट हाउस में मिले, जहां दोनों की मुलाकात के दौरान स्थिति बिगड़ गई।
दरअसल, लड़की का दूसरा प्रेमी वहां पहुंच गया। उसने गेस्ट हाउस के बाहर मारूफ से झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लड़की के दूसरे प्रेमी ने चाकू से वार कर मारूफ की हत्या कर दी। वारदात को हादसा दिखाने के इरादे से आरोपी ने शव को पुल के नीचे फेंक दिया।
24 अक्टूबर को पुलिस ने परिजनों को फोन कर शव की जानकारी दी। परिवार हरियाणा पहुंचा और FIR दर्ज कराई। जांच में पुलिस को मारूफ के शरीर पर चाकू के कई निशान मिले हैं। परिजनों ने आशंका जताई है कि इस वारदात में लड़की का भी हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने बताया कि 23 अक्टूबर की रात बड़खल मेट्रो पुल के नीचे शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की जेब में मिले मोबाइल फोन से उसके परिजनों का नंबर ट्रेस कर संपर्क किया। मृतक की पहचान मथुरा के कारोबारी मारूफ के रूप में हुई। उसके भाई शाहनवाज ने बताया कि पुलिस का कॉल 24 अक्टूबर की सुबह करीब साढ़े तीन बजे आया था।
परिवार को पहले बताया गया कि मारूफ का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब वे फरीदाबाद पहुंचे तो बीके अस्पताल में मारूफ का शव देखकर चौंक गए। उसके शरीर पर धारदार हथियारों के गहरे घाव थे। परिवार ने जांच के दौरान पुलिस को बताया कि मारूफ को एक युवती ने मिलने के लिए बुलाया था। पुलिस का कहना है कि आस-पास लगे CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
