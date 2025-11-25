धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बयान, प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा मार्ग के शराब ठेकों को बंद कराने का मामला, सात गिरफ्तार

liquor shop in Mathura Vrindavan मथुरा के वृंदावन में शराब की दुकान जबरदस्ती बंद करने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। गिरफ्तार सभी युवक गैर जनपद और राज्य के रहने वाले हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की समाप्ति पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि एक साल के अंदर प्रेमानंद महाराज के पदयात्रा मार्ग में पड़ने वाले शराब ठेकों को बंद करा दिया जाए। लेकिन अति उत्साही युवक तुरंत ही शराब दुकानों को बंद कराने के लिए पहुंच गए। यह दुकान सुनरख तिराहा में स्थित है। पास में ही वृंदावन का प्रसिद्ध प्रेम मंदिर है।