Mathura Highway Bus Stand: मथुरा को जल्द मिलेगा हाईवे पर बस अड्डा, नया मार्ग बनाने का रास्ता साफ, बोले यात्री

Mathura Highway Bus Stand After Land Acquisition Begins: हाईवे स्थित जयसिंह पुरा बस अड्डे पर बसों के आवागमन में लंबे समय से आ रही समस्याओं का समाधान अब तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने पराग डेयरी की 1470 वर्ग मीटर भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, जिससे बस अड्डे के लिए सीधा और सुगम मार्ग तैयार किया जाएगा। इस अधिग्रहण पर कुल 4.19 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अधिग्रहण की रजिस्ट्री इसी सप्ताह होने की संभावना है। इस कदम से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के लिए चलने वाली बसों के संचालन में वर्षों से चली आ रही बाधाएँ दूर हो जाएंगी।