प्रेमानंद महाराज की तबीयत फिर बिगड़ी, कराया गया सीटी स्कैन, शिष्यों ने किया बांके बिहारी मंदिर की देहरी पूजन

विशेष पूजा के संबंध में पुजारी ने बताया कि बांके बिहारी जी के गर्भ गृह की देहरी की पूजा की गई। देहरी में इत्र लगाया गया और स्वास्तिक चिन्ह बनाया गया। इस दौरान बांके बिहारी जी की पूजा अर्चना होती रही। जो करीब 30 मिनट तक चली। इस मौके पर केली माल के पदों का गायन और राधा नाम का जाप किया गया। बांके बिहारी को रिझाने के उपाय किए गए। इस मौके पर बांके बिहारी मंदिर के पुजारी दिनेश गोस्वामी ने कहा कि संत प्रेमानंद महाराज ब्रज की विभूति हैं। जिनके बताए गए रास्ते पर आज लाखों लोग चल रहे हैं। उनके जीवन बदलाव हुआ है। उनके स्वस्थ को लेकर हम सभी चिंतित हैं।