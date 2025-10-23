Sant Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवाओं में आस्था, दरगाह में चादर चढ़ा मांगी दुआ

Saint Premananda Maharaj Mathura Vrindavan मथुरा वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की अच्छी सेहत के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं मुस्लिमों ने भी प्रेमानंद महाराज की शीघ्र अच्छे होने के लिए दुआ मांगी हैं। इसी क्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों में प्रेमानंद महाराज की तस्वीर लेकर दरगाह साबिर पाक में चादर चढ़ाई और फूल पेश किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की किडनी 2006 से खराब है। जिसके कारण उनके पेट में दर्द बना रहता है। बीते 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के पश्चात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई थी। उन्हें जांच के लिए पैथोलॉजी ले जाया गया था। इस समय डॉक्टरों की निगरानी में हैं।‌