Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

Sant Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवाओं में आस्था, दरगाह में चादर चढ़ा मांगी दुआ

Saint Premananda Maharaj Mathura Vrindavan मथुरा वृंदावन महान संत प्रेमानंद महाराज के लिए देशभर में पूजा-अर्चना और दुआओं का दौर जारी है। मुस्लिम युवाओं ने चादर चढ़ाकर शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ मांगी।

2 min read

मथुरा

image

Narendra Awasthi

Oct 23, 2025

संत प्रेमानंद महाराज (फोटो सोर्स- 'X' Mathura Vrindavan वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' Mathura Vrindavan वीडियो ग्रैब

Saint Premananda Maharaj Mathura Vrindavan मथुरा वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की अच्छी सेहत के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं मुस्लिमों ने भी प्रेमानंद महाराज की शीघ्र अच्छे होने के लिए दुआ मांगी हैं। इसी क्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों में प्रेमानंद महाराज की तस्वीर लेकर दरगाह साबिर पाक में चादर चढ़ाई और फूल पेश किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की किडनी 2006 से खराब है। जिसके कारण उनके पेट में दर्द बना रहता है। बीते 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के पश्चात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई थी। उन्हें जांच के लिए पैथोलॉजी ले जाया गया था। इस समय डॉक्टरों की निगरानी में हैं।‌

तबीयत खराब होने के बाद पदयात्रा हुई स्थगित

उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के प्रति लोगों में गजब किया आस्था है। दिन हो या रात प्रेमानंद महाराज लोगों से घिरे रहते हैं। उनकी दिनचर्या पदयात्रा से शुरू होती थी। सड़क किनारे हजारों की संख्या में छोटे-बड़े, बूढ़े, बच्चे, सैनिक, पुलिस, साधु संत उनके दर्शन के लिए खड़े रहते थे। ढोल नगाड़ों के साथ प्रेमानंद महाराज के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते थे। लेकिन बीमारी के कारण उनकी पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।

21 अक्टूबर को फिर बिगड़ी थी तबीयत

बीते 21 अक्टूबर को संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। उनके सूजन की शिकायत मिली थी। जिसके बाद जांच के लिए डॉक्टरों की निगरानी में पैथोलॉजी सेंटर ले जाये गये। इधर संत प्रेमानंद महाराज के परिकरों ने बांके बिहारी मंदिर की देहरी पूजन की।

इन्होंने चढ़ाया चादर, मांगी दुआ

हरिद्वार के पिरान कलियर में मुस्लिम युवाओं ने संत प्रेमानंद महाराज की तस्वीर के साथ दरगाह साबिर पाक पहुंचे जहां उन्होंने उनके अच्छे सेहत के लिए चादर और फूल चढ़ाएं। चादर चढ़ाने वालों में सफीक साबरी, सिंगर राजा तुर्क, इफ्तिखार साबरी आदि शामिल थे। इधर प्रेमानंद महाराज की सेहत में सुधार होने की जानकारी मिल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 07:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / Sant Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवाओं में आस्था, दरगाह में चादर चढ़ा मांगी दुआ

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मथुरा में रेलवे हादसा! मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतरे, दिल्ली-आगरा रूट हुआ बाधित; यात्री परेशान

mathura freight train derailment delhi agra route
मथुरा

प्रेमानंद महाराज की तबीयत फिर बिगड़ी, शिष्यों ने बांके बिहारी मंदिर में कराई विशेष पूजा, जानें हेल्‍थ अपडेट

प्रेमानंद महाराज की तबीयत फिर बिगड़ी (फोटो सोर्स- 'X' केली कुंज मथुरा वीडियो ग्रैब)
मथुरा

सनातन धर्म के लिए काम करने वाले युवक पर हमला, बंद करने निकला था मांस की दुकान, चार नामजद सहित 20 पर मुकदमा

दुकान बंद कराने पहुंच दीपक तिवारी (फोटो सोर्स- 'X' मथुरा वीडियो ग्रैब)
मथुरा

बांके बिहारी मंदिर में 30 फीट नीचे मिला तहखाना; 2 लकड़ी के संदूक भी मिले; सोने-चांदी की छड़ी के साथ खजाने में और क्या?

banke bihari temple tosh khana opened found including gold and silver
मथुरा

54 साल बाद खुला बांके बिहारी का प्राचीन खजाना, जानें धनतेरस पर अबतक क्या-क्या मिला? सांपों के बच्चे भी मिले!

मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.