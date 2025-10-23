Sant Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम युवाओं में आस्था, दरगाह में चादर चढ़ा मांगी दुआ

फोटो सोर्स- 'X' Mathura Vrindavan वीडियो ग्रैब
Saint Premananda Maharaj Mathura Vrindavan मथुरा वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की अच्छी सेहत के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं मुस्लिमों ने भी प्रेमानंद महाराज की शीघ्र अच्छे होने के लिए दुआ मांगी हैं। इसी क्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों में प्रेमानंद महाराज की तस्वीर लेकर दरगाह साबिर पाक में चादर चढ़ाई और फूल पेश किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की किडनी 2006 से खराब है। जिसके कारण उनके पेट में दर्द बना रहता है। बीते 21 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के पश्चात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई थी। उन्हें जांच के लिए पैथोलॉजी ले जाया गया था। इस समय डॉक्टरों की निगरानी में हैं।
उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के प्रति लोगों में गजब किया आस्था है। दिन हो या रात प्रेमानंद महाराज लोगों से घिरे रहते हैं। उनकी दिनचर्या पदयात्रा से शुरू होती थी। सड़क किनारे हजारों की संख्या में छोटे-बड़े, बूढ़े, बच्चे, सैनिक, पुलिस, साधु संत उनके दर्शन के लिए खड़े रहते थे। ढोल नगाड़ों के साथ प्रेमानंद महाराज के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते थे। लेकिन बीमारी के कारण उनकी पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।
बीते 21 अक्टूबर को संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। उनके सूजन की शिकायत मिली थी। जिसके बाद जांच के लिए डॉक्टरों की निगरानी में पैथोलॉजी सेंटर ले जाये गये। इधर संत प्रेमानंद महाराज के परिकरों ने बांके बिहारी मंदिर की देहरी पूजन की।
हरिद्वार के पिरान कलियर में मुस्लिम युवाओं ने संत प्रेमानंद महाराज की तस्वीर के साथ दरगाह साबिर पाक पहुंचे जहां उन्होंने उनके अच्छे सेहत के लिए चादर और फूल चढ़ाएं। चादर चढ़ाने वालों में सफीक साबरी, सिंगर राजा तुर्क, इफ्तिखार साबरी आदि शामिल थे। इधर प्रेमानंद महाराज की सेहत में सुधार होने की जानकारी मिल रही है।
